Nintendo's Black Friday Sale met korting op games en Online gestart
Toe aan een koopje? Haast je dan nu naar de Nintendo Store en Nintendo eShop voor wat mooie aanbiedingen. De hardwaregigant gooit namelijk een flink aantal accessoires, Switch 2-bundels en games in de uitverkoop. Maar wacht, dat is nog niet alles. Je kunt namelijk vanaf nu tot 6 december Nintendo Switch Online met drie maanden gratis op de kop tikken!
Hoewel Black Friday niet per se een gigantisch evenement is in Nederland, kunnen we toch wat van de vruchten plukken. Nintendo heeft namelijk zojuist de Black Friday Sale gelanceerd. In deze uitverkoop staan onder andere de SNES-, GameCube-, Nintendo 64- en SEGA Mega Drive-controllers voor een zachter prijsje te koop. Ook is dit het moment om een Nintendo Switch 2 in huis te halen. Koop je namelijk de bundel in de Nintendo Store, dan krijg je daar gratis de Nintendo Switch 2-camera en een SanDisk microSD Express-kaart van 256 GB bij geleverd. Geen hardware nodig? Wellicht dat een LEGO-set of amiibo beter in de smaak valt! Mocht je door alle fysieke producten willen snuffelen, dan verwijzen we je graag door naar deze Nintendo Store-pagina.
Ook is het vanaf vandaag mogelijk om drie maanden extra Nintendo Switch Online te scoren. Het gaat hierbij om individuele, maar ook familielidmaatschappen inclusief de Expansion Pack. Voorwaarde is echter wel dat je een jaarabonnement afsluit en dit doet via Nintendo zelf. Handmatige en automatische verlengingen komen ook in aanmerking voor de actie.
Ben je hier voor de games? Nou, ook dat komt goed uit. Ook in de Nintendo eShop is er veel moois te bespeuren. Sterker nog, vanaf 19 november vult Nintendo de lijst met aanbiedingen aan met meer games uit zijn eigen portfolio. Zo kunnen we nog korting op Kirby en de Vergeten Wereld, Metroid Dread, Donkey Kong Country Returns HD en Xenoblade Chronicles: Definitive Edition verwachten. Bekijk onderstaand overzicht voor een aantal Nintendo Black Friday-highlights.
|Product
|Prijs van
|Prijs voor
|SNES-controller
|€29,99
|€20,99
|NES-controllers (2 stuks)
|€59,99
|€41,99
|GameCube-controller
|€69,99
|€48,99
|SEGA Mega Drive-controller
|€49,99
|€34,99
|Nintendo 64-controller
|€49,99
|€34,99
|EA Sports FC 27
|€69,99
|€34,99
|Amnesia Rebirth
|€29,99
|€5,99
|Ball x Pit
|€14,99
|€7,49
|Hogwarts Legacy Deluxe Edition
|€69,99
|€20,99
|Split Fiction
|€49,99
|€29,99
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik heb me toch laten verleiden om de snes, n64 en gc controllers te halen. Jaren niet aangeraakt en heb ze gemist 😀
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