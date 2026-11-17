Toe aan een koopje? Haast je dan nu naar de Nintendo Store en Nintendo eShop voor wat mooie aanbiedingen. De hardwaregigant gooit namelijk een flink aantal accessoires, Switch 2-bundels en games in de uitverkoop. Maar wacht, dat is nog niet alles. Je kunt namelijk vanaf nu tot 6 december Nintendo Switch Online met drie maanden gratis op de kop tikken!

Hoewel Black Friday niet per se een gigantisch evenement is in Nederland, kunnen we toch wat van de vruchten plukken. Nintendo heeft namelijk zojuist de Black Friday Sale gelanceerd. In deze uitverkoop staan onder andere de SNES-, GameCube-, Nintendo 64- en SEGA Mega Drive-controllers voor een zachter prijsje te koop. Ook is dit het moment om een Nintendo Switch 2 in huis te halen. Koop je namelijk de bundel in de Nintendo Store, dan krijg je daar gratis de Nintendo Switch 2-camera en een SanDisk microSD Express-kaart van 256 GB bij geleverd. Geen hardware nodig? Wellicht dat een LEGO-set of amiibo beter in de smaak valt! Mocht je door alle fysieke producten willen snuffelen, dan verwijzen we je graag door naar deze Nintendo Store-pagina.

Ook is het vanaf vandaag mogelijk om drie maanden extra Nintendo Switch Online te scoren. Het gaat hierbij om individuele, maar ook familielidmaatschappen inclusief de Expansion Pack. Voorwaarde is echter wel dat je een jaarabonnement afsluit en dit doet via Nintendo zelf. Handmatige en automatische verlengingen komen ook in aanmerking voor de actie.

Ben je hier voor de games? Nou, ook dat komt goed uit. Ook in de Nintendo eShop is er veel moois te bespeuren. Sterker nog, vanaf 19 november vult Nintendo de lijst met aanbiedingen aan met meer games uit zijn eigen portfolio. Zo kunnen we nog korting op Kirby en de Vergeten Wereld, Metroid Dread, Donkey Kong Country Returns HD en Xenoblade Chronicles: Definitive Edition verwachten. Bekijk onderstaand overzicht voor een aantal Nintendo Black Friday-highlights.