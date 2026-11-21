Nintendo-firstpartygames krijgen flinke korting met Black Friday
Eerder deze week startte Nintendo een grote Black Friday-sale waarin zowel hardware als thirdpartygamesin de uitverkoop gingen. Het was echter even wachten op de selectie aan eigen games, maar dat is nu veranderd. Diverse Nintendo-firstpartygames staan namelijk in de uitverkoop!
Haast je naar de eShop voor een aantal leuke aanbiedingen. Nintendo-games behouden doorgaans hun prijskaartje, dus een firstpartygame met korting oppikken voelt haast als het spotten van een eenhoorn. Dit keer gaat het om een viertal games, waarbij niet alleen de game zelf, maar ook de Nintendo Switch 2-upgradepakketten in de aanbieding gaan. Daarbij is er ook nog een aantal games toegevoegd aan de selectie met aanbiedingen. De highlights heb ik voor het gemak even toegevoegd. Het gaat hierbij om de volgende games en kortingen:
|Product
|Prijs van
|Prijs voor
|Metroid Dread
|€59,99
|€39,99
|Kirby en de Vergeten Wereld - Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld
|€79,99
|€53,98
|Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition
|€69,99
|€46,98
|Donkey Kong Country Returns HD
|€59,99
|€39,99
|Kirby en de Vergeten Wereld
|€59,99
|€39,99
|Kirby en de Vergeten Wereld - Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld-upgradepack
|€19,99
|€13,99
|Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
|€59,99
|€39,99
|Xenoblade Chronicles: Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition-upgradepack
|€9,99
|€6,99
|Sonic X Shadow Generations
|€49,99
|€12,49
|LEGO Harry Potter Collection
|€29,99
|€5,99
|Slay the Spire
|€24,99
|6,24
|Metro 2033 Redux
|€19,99
|€1,99
|Mortal Kombat 1
|€39,99
|€5,99
|LEGO Horizon Adventures
|€39,99
|€9,99
|Burnout Paradise Remastered
|€29,99
|€5,09
Mocht je een van deze aanbiedingen willen binnenhalen, dan moet je dat spoedig doen. De Nintendo Black Friday Sale eindigt namelijk op 2 december 2026. Welke game staat op jouw lijstje? Laat het weten in de reacties!
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