Gerucht: Meerdere Metroid-games in de maak, inclusief 'Ravenous'
Een zeldzaam, maar fascinerend gerucht over de Metroid-games duikt op. Via een Classification Rating wordt de naam Metroid Ravenous genoemd.
De Classification Rating komt vanuit het Braziliaanse ministerie van justitie en veiligheid. Via een internetlink van Nintendo of America werd de game tentoongesteld. Naar verluidt gaat het om 41 minuten aan 'trailer, teaser en spots' materiaal. Volgens de geruchten gaat Metroid Ravenous een leeftijdsrating van 12 ontvangen wegens de aanwezigheid van geweld en wordt het een titel voor de Nintendo Switch 2. De productie zou in ieder geval al in 2026 gestart zijn, maar de kans bestaat dat Nintendo al een tijdje langer eraan sleutelt.
Maar wat is Metroid Ravenous precies? Men speculeert dat het gaat om een vervolg op de uitstekende Metroid Dread; een 2D actie-platformer dus. Nintendo heeft uiteraard nog niks uitgesproken en de leaks zijn in de tussentijd al verwijderd. Echter, dat er iets lijkt te gebeuren met de Metroid-franchise, dat staat vast. Ook de hoofdredacteur van het journalistieke platform VGC Andy Robinson doet een duit in het zakje. Hij claimt dat er zelfs meerdere projecten op de planning staan.
Denk jij dat we Metroid Ravenous spoedig mogen verwelkomen? Laat van je horen.
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Kicken, zou zelf graag een nieuwe 2D 16 bit Metroid zien zoals Super Metroid/Fusion of Zero Mission. Maar Dread en de 3D Metroids zijn ook bruut. Al vond ik Prime 4 wel de minste.
Metroid kun je midden in de nacht voor wakker maken.
Zowel de Primes als alle 2D.
Mijn beste ervaringen zijn wel de GBA games tot nu toe. Zero mission haalt de onlogische dingen van de echte eerste weg en Fusion is voor mij de beste( met Super Metroid daar net onder maar toch pakt Fusion mij net wat dieper). Wat een minder populaire mening is maar ik ben nu eenmaal wat tegendraads.
Ik hoop ooit op een pixel terugkeer en niet de 2,5 D Sidescrolling.
Niet dat die slecht zijn. Integendeel,
Maar de sfeer van een pixel art Metroid, en eigenlijk ook castlevania zijn voor mij onovertroffen.
Maar terug op dit gerucht, dit is echt goed….’nieuws’.
Oh wow! Dit is nu eens goed nieuws! Ik ben normaal gesproken meer van de 3D-Metroids, maar ik moet zeggen dat ik Dread wel uitzonderlijk goed vond. Laat het s.v.p. waar zijn, dan kan ik de stofborstel weer ff laten waar ‘ie ligt.
En hopelijk ook een remake van Prime 2 en 3! Al lijkt mij dat een sterk gerucht. Metroid is goed, heeeel goed zelfs! Maar het blijft een smalle niche waar Nintendo wel in moet willen investeren.
WAT?!? Dread was echt goed, lets go!
En nog meer in de maak?!? Metroid prime 2/3 remake confirmed! ;)
Ik zou ontzettend blij zijn met een nieuwe Metroid. Metroid Prime 4 was een erg toffe game maar heel eerlijk niet zo legendarisch als ik gehoopt had. Dat was echt de titel waar ik al jaren naar uitkeek.
Dread heb ik nu twee keer uitgespeeld en die vond ik geweldig. Dus een nieuwe 2D zou cool zijn.
Voordat Prime 5 uitkomt zou ik graag nog de remasters van Echoes en Corruption zien. Vooral die eerste.
Een 2D Metroid is zeer welkom. Dread was ijzersterk alleen vielen voor mij de E.M.M.I.'s wat tegen.
3D Metroid heeft altijd sterk mijn voorkeur maar een 2D vervolg op Dread altijd welkom.
Ik heb de volgende theorie in mijn hoofd. Er zijn 2 Metroid titels in de maak die in korte tijd uitkomen. Dat is voor dit najaar de Super Metroid remake die aangekondigd wordt in de september direct. En dat ze daarna een trailer tonen van Ravenous met releasedatum in 2027.
Plus als mijn theorie klopt. Dan betekend het dus ook dat er een grote kans is dat het andere lek ook klopt. En Natethehate zei dat hij nog meer dingen wist maar deze niet naar buiten brengt. Dus ik denk dat er een grote kans is. Dat dat andere leak ook wel eens waar kan zijn. Maar ik verwacht en hoop op een mooi 2027 jaar.