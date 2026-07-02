Gerucht: Meerdere Metroid-games in de maak, inclusief 'Ravenous'

Een zeldzaam, maar fascinerend gerucht over de Metroid-games duikt op. Via een Classification Rating wordt de naam Metroid Ravenous genoemd.

De Classification Rating komt vanuit het Braziliaanse ministerie van justitie en veiligheid. Via een internetlink van Nintendo of America werd de game tentoongesteld. Naar verluidt gaat het om 41 minuten aan 'trailer, teaser en spots' materiaal. Volgens de geruchten gaat Metroid Ravenous een leeftijdsrating van 12 ontvangen wegens de aanwezigheid van geweld en wordt het een titel voor de Nintendo Switch 2. De productie zou in ieder geval al in 2026 gestart zijn, maar de kans bestaat dat Nintendo al een tijdje langer eraan sleutelt.

Maar wat is Metroid Ravenous precies? Men speculeert dat het gaat om een vervolg op de uitstekende Metroid Dread; een 2D actie-platformer dus. Nintendo heeft uiteraard nog niks uitgesproken en de leaks zijn in de tussentijd al verwijderd. Echter, dat er iets lijkt te gebeuren met de Metroid-franchise, dat staat vast. Ook de hoofdredacteur van het journalistieke platform VGC Andy Robinson doet een duit in het zakje. Hij claimt dat er zelfs meerdere projecten op de planning staan.

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