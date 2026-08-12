Release Warhammer 40,000: Dawn of War IV vertraagd naar december 2026
Deep Silver en ontwikkelaar KING Art komen met het spijtige nieuws dat de strategiegame Warhammer 40,000: Dawn of War IV is uitgesteld. De originele september-releasedatum kan niet worden gehaald.
Dit laat Warhammer 40,000: Dawn of War IV Game Director Jan Theysen weten middels een video-update. Ja, de ontwikkelaars waren net zoals veel gamers enorm blij met de september-release, maar de game heeft simpelweg meer tijd in de oven nodig. Zo kan KING Art meer spelersfeedback in de titel verwerken, talloze bugs pletten en de performance van de strategiegame naar een hoger niveau tillen. Door de extra ontwikkelingstijd goed te investeren hoopt men de best mogelijke ervaring neer te zetten vanaf dag één. In de tussentijd belooft KING Art meer gameplay-reveals, updates en meer.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc. Commander Edition-spelers krijgen vroegtijdig toegang vanaf 30 november en de post-launch content wordt logischerwijs ook verschoven naar diverse periodes in 2027.
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Jammer van de delay maar tegelijk ook geen ramp. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is in mijn ogen helemaal top dus ik kan prima wachten,
Jammer maar wel rustiger hopelijk dan!