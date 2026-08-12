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Release Warhammer 40,000: Dawn of War IV vertraagd naar december 2026

Door Bram Noteboom
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Deep Silver en ontwikkelaar KING Art komen met het spijtige nieuws dat de strategiegame Warhammer 40,000: Dawn of War IV is uitgesteld. De originele september-releasedatum kan niet worden gehaald.

Dit laat Warhammer 40,000: Dawn of War IV Game Director Jan Theysen weten middels een video-update. Ja, de ontwikkelaars waren net zoals veel gamers enorm blij met de september-release, maar de game heeft simpelweg meer tijd in de oven nodig. Zo kan KING Art meer spelersfeedback in de titel verwerken, talloze bugs pletten en de performance van de strategiegame naar een hoger niveau tillen. Door de extra ontwikkelingstijd goed te investeren hoopt men de best mogelijke ervaring neer te zetten vanaf dag één. In de tussentijd belooft KING Art meer gameplay-reveals, updates en meer.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc. Commander Edition-spelers krijgen vroegtijdig toegang vanaf 30 november en de post-launch content wordt logischerwijs ook verschoven naar diverse periodes in 2027.

Bron: KING Art
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Ontwikkelaar

KING Art

Uitgever

Deep Silver

Release

3 december 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Bannerchief
Bannerchief
lvl1 Press Start
4 dagen geleden om 07:57

Jammer van de delay maar tegelijk ook geen ramp. Wat ze tot nu toe hebben laten zien is in mijn ogen helemaal top dus ik kan prima wachten,

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
5 dagen geleden om 21:14

Jammer maar wel rustiger hopelijk dan!

1
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