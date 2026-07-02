Space Marines vs Orks in Dawn of War IV-gameplay
Dawn of War IV laat niet lang meer op zich wachten, dus het is tijd om een uitgebreide blik te werpen over de gameplay. Bekijk hier de 1v1 match tussen de Space Marines en de Orks!
Het potje wordt gespeeld door Jan Theysen (Creative Director) en Elliott Verbiest (Senior Game Designer). De twee heren nemen het tegen elkaar op in een 1v1 multiplayer-match, waarin we een goed beeld te zien krijgen van de aanstaande strategiegame. Om te winnen moet je rekening houden met een aantal kernpunten: map control, druk zetten en momentum. De specifieke vaardigheden van de facties spelen hier een grote rol in. De Space Marines zijn sterk in het winnen van belangrijke gevechten, maar zijn door hun gelimiteerde aantallen niet breed inzetbaar op het slagveld. De Orks daarentegen vermenigvuldigen zich als konijnen en kunnen al snel complete chaos loslaten op het slagveld. Benieuwd hoe dat er in actie uitziet? Check hieronder de rauwe gameplay.
Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 17 september 2026 voor de pc.
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