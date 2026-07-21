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De Necrons vallen Warhammer 40,000: Dawn of War IV binnen

Door Bram Noteboom
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De barakken van Warhammer 40,000: Dawn of War IV lopen langzaam vol. Ditmaal zijn het de Necrons die in de schijnwerpers worden gezet met een filmische trailer.

De Warhammer-kenners onder ons weten hoe laat het is wanneer de Necrons aan bod komen. Deze eeuwenoude factie is vrijwel onsterfelijk en ze lopen technisch flink vooruit op de tegenpartij. Ze moesten dan wel hun ziel verkopen om deze macht te winnen, maar na een winterslaap van zestig miljoen jaar zijn ze terug om hun domein terug te winnen. De Necrons vormen samen met de Adeptus Mechanicus, Orks en Space Marines de vier facties die beschikbaar zijn tijdens de launch van de strategiegame. Wil je meer leren over wat de Necrons motiveert? Check dan vooral het onderstaande beeldmateriaal voor een scherper beeld bij deze moordmachines.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 17 september 2026 voor de pc.

Bron: Deep Silver
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5176 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Ontwikkelaar

KING Art

Uitgever

Deep Silver

Release

17 september 2026

Platforms

PC
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