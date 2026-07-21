De Necrons vallen Warhammer 40,000: Dawn of War IV binnen
De barakken van Warhammer 40,000: Dawn of War IV lopen langzaam vol. Ditmaal zijn het de Necrons die in de schijnwerpers worden gezet met een filmische trailer.
De Warhammer-kenners onder ons weten hoe laat het is wanneer de Necrons aan bod komen. Deze eeuwenoude factie is vrijwel onsterfelijk en ze lopen technisch flink vooruit op de tegenpartij. Ze moesten dan wel hun ziel verkopen om deze macht te winnen, maar na een winterslaap van zestig miljoen jaar zijn ze terug om hun domein terug te winnen. De Necrons vormen samen met de Adeptus Mechanicus, Orks en Space Marines de vier facties die beschikbaar zijn tijdens de launch van de strategiegame. Wil je meer leren over wat de Necrons motiveert? Check dan vooral het onderstaande beeldmateriaal voor een scherper beeld bij deze moordmachines.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 17 september 2026 voor de pc.
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