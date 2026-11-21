Is de combinatie van kaartspellen en horror je bevallen in Inscryption? Dan gaat Mr Magpie's Harmless Card Game je vast en zeker bevallen. De kaartgame is namelijk niet zo onschuldig als zijn naam doet vermoeden.

Tijdens de Horror Game Awards zijn er flink wat games voorbijgekomen. Mr Magpie's Harmless Card Game is echter een opvallende naam binnen de lineup. Niet alleen is de game voorzien van een releasedatum, eerder is namelijk ook aangekondigd dat Matt Mercer, Ganondorf in Ocarina of Time en dungeon master in Critical Role, Mr Magpie van een stem voorziet. In deze game worden we door een kwaadaardige pop gedwongen om de bedrijfsladder in rap tempo te beklimmen. Dat doen we door kaartjes om te draaien waarmee we geld verdienen. Draai echter niet de verkeerde kaart om, want dat kan nog weleens fataal aflopen. Helemaal wanneer je Jerry omdraait. Iedereen heeft immers een hekel aan Jerry...

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Mr Magpie's Harmless Card Game verschijnt op 18 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc. Geen zin om de game te kopen, maar heb je wel een Xbox Game Pass-abonnement? Dan komt dat goed uit. Mr Magpie's Harmless Card Game verschijnt namelijk ook via Xbox Game Pass!