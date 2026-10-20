Ben je zenuwen de baas in Mr. Magpie's Harmless Card Game

Behoefte aan unieke horrorgames? Ervaar dan nu de surreële bedrijfshorror in de deckbuilder Mr. Magpie's Harmless Card Game. De game van Giant Light Studios kwam langs tijdens de ID@Xbox Fall 2026-showcase.

Voor een paar miezerige centen je leven op het spel zetten. Sommige mensen moeten er niet aan denken, andere figuren pakken deze kans met beide handen aan. In Mr. Magpie's Harmless Card Game moet je 'maximale synergie' zien te behalen om een beetje progressie te boeken op de bedrijfsladder. Wanneer je punten scoort, is je carriere binnen no-time waar het wezen moet. Pas echter op voor de keerzijde. Je moet moordlustige JERRY-kaarten ontwijken, anders kan het snel fout gaan en lig je straks twee meter onder de grond. Mensen met een fobie voor Sesamstraat-poppen moeten vooral wegblijven van Mr. Magpie's Harmless Card Game, tenzij je graag rondloopt met een trauma. De onderstaande trailer liegt er niet om; het kan behoorlijk griezelig worden voor de ongetrainde ziel. Matt Mercer mag namelijk de centrale antagonist van stemwerk voorzien en doet dat met overtuiging.

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Mr. Magpie's Harmless Card Game verschijnt in vroeg 2027 voor de pc, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S.