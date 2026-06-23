The Immortal maakt zich onsterfelijk in Invincible VS

The Immortal is een van de twee Season 1-personages van Invincible VS. In de nieuwe gameplaytrailer zie je zijn specaliteiten.

Ja, de naam verklapt het namelijk al. The Immortal heeft een bijzondere gave: hij kan niet dood. Tenminste, zijn overlijden is vaak tijdelijk. Ook in Invincible VS kan hij opstaan uit het graf en een rondje langer knokken. Dit maakt het een betrouwbare partner om in je tag-team te doen deelnemen. Verder is The Immortal vooral op zoek naar wraak tegen Omni-Man. De onderstaande gameplaytrailer toont de bloederige gevechten en een aantal iconische moves die uit de animatieserie komen. Als kers op de taart mag je een Abe Lincon-skin noteren voor het nieuwste DLC-personage. Overigens mag je hem vanaf 30 juni 2026 alvast gratis uitproberen via de Training Mode, voordat je een potentiële aankoop doet.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Invincible VS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.