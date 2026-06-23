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The Immortal maakt zich onsterfelijk in Invincible VS

Door Bram Noteboom

The Immortal is een van de twee Season 1-personages van Invincible VS. In de nieuwe gameplaytrailer zie je zijn specaliteiten.

Ja, de naam verklapt het namelijk al. The Immortal heeft een bijzondere gave: hij kan niet dood. Tenminste, zijn overlijden is vaak tijdelijk. Ook in Invincible VS kan hij opstaan uit het graf en een rondje langer knokken. Dit maakt het een betrouwbare partner om in je tag-team te doen deelnemen. Verder is The Immortal vooral op zoek naar wraak tegen Omni-Man. De onderstaande gameplaytrailer toont de bloederige gevechten en een aantal iconische moves die uit de animatieserie komen. Als kers op de taart mag je een Abe Lincon-skin noteren voor het nieuwste DLC-personage. Overigens mag je hem vanaf 30 juni 2026 alvast gratis uitproberen via de Training Mode, voordat je een potentiële aankoop doet.

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Invincible VS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Quarter Up
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Invincible VS
Invincible VS

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Quarter Up

Uitgever

Skybound Games

Release

30 april 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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