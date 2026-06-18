Invincible VS Season 1 introduceert Universa

Vanaf 30 juni 2026 barst Season 1 van Invincible VS los. Dit gaat uiteraard gepaard met nieuwe personages, zoals de antagonist Universa.

Universa maakte haar debuut in de tv-serie in seizoen vier en is dus een relevante keuze voor ontwikkelaar Quarter Up om naar de vechtgame te brengen. Ze vervulde geen grote rol in de animatieshow, maar wist wel impact te maken met haar bijzonder achtergrondverhaal als laatste hoop voor haar thuiswereld en haar unieke vaardigheden zijn ideaal om mee te experimenteren in Invincible VS. Ze heeft namelijk een staf tot haar beschikking die de energie van haar tegenstander kan opslurpen. Verder heeft ze krachtige aanvallen en skills om vijandelijke projecten te neutraliseren.

Universa is onderdeel van de Year 1 Character Pass. Daarnaast kunnen spelers in de Practice-modus het personage gratis uitproberen.

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Invincible VS is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Season 1 gaat dus van start op 30 juni 2026. Naast Universa wordt ook The Immortal toegevoegd, al hebben we nog geen gameplaybeelden van deze onsterfelijke held gezien.