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Kies nu je eigen boot-up animatie op XBOX Series X|S en XBOX One

Door Bram Noteboom
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Om 25 jaar XBOX te vieren krijgen spelers op de XBOX Series X|S en XBOX One nu de keuze uit vier generaties aan boot-up animaties. Dit laat de groene gamegigant weten via social media.

Nostalgie is een duchtig wapen en zeker wanneer het gaat om de games met bijbehorende hardware. XBOX is zich ervan bewust en daarom zien we de afgelopen dagen vele updates over langlopende franchises, legacy features en andere vieringen om zowel het verleden als de toekomst van het bedrijf te vieren. De feestelijke uitingen worden vervolgd met een nieuwe update voor de XBOX Series X|S- en XBOX One-consoles. Spelers krijgen nu de mogelijkheid om hun favoriete boot-up animatie te kiezen. Van de originele XBOX tot de twee verschillende XBOX 360-thema's, er is voor ieder wat wils, zelfs als je het liever bij de moderne filmpjes houdt. Hieronder zie je het in actie:

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Welke XBOX-generatie behoort tot jouw favoriet? Laat het gerust weten!

Bron: XBOX
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5865 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar JustAce
JustAce
lvl9 NPC 2.0
55 minuten geleden

Leuk en aardig maar hou het op de huidige versie.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

PlayStation had dit ook gedaan vind dit altijd leuke acties!

0
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Is dit boor altijd of een tijdelijk iets?
PlayStation had dit ook gedaan helaas was het toen masr tijdelijk

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl17 Final Form
4 uur geleden

Dit vind ik wel echt superleuk. Die van de X vind ik minder, ik start graag nog eens classic Xbox of 360 op.

0
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Toffe update/toevoeging van Xbox om dit toe te voegen!


Gisteren dacht nog aan de PS4 en zijn thema's, man wat mis ik dat. Gemis dat die thema's niet op de PS5 zitten! En ik had een 3DS voor de Zelda Ocarina of Time, die had ook n mooi thema bij t menu/hoofdscherm. De Switch 1/2 zou dat ook niet misstaan! Jammer dat alles zo Apple achtig aanvoelt. Steriel en levenloos en enkel goed voor t weergeven en tonen van de game, weinig sfeer.

0
Avatar Brushaway
Brushaway
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

Lekker bezig, xbox!

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden
Nostalgie is een duchtig wapen en zeker wanneer het gaat om de games met bijbehorende hardware.


Xbox lijkt de laatste tijd erg op de nostalgie te leunen inderdaad, en dat is soms best leuk. Maar het is naar mijn idee vooral een PR truc van een door en door corporate bedrijf. Het voelt als een wanhopige poging nog het laatste beetje brand loyalty uit het merk te persen. Omdat zij evengoed weten dat de hoogtijdagen van Xbox al 15 jaar achter ons liggen.

1
Avatar craftercis
craftercis
lvl11 Commander
4 uur geleden

Nu nog een red ring of dead versie en dan is het helemaal top :)

3
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