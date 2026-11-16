Kies nu je eigen boot-up animatie op XBOX Series X|S en XBOX One

Om 25 jaar XBOX te vieren krijgen spelers op de XBOX Series X|S en XBOX One nu de keuze uit vier generaties aan boot-up animaties. Dit laat de groene gamegigant weten via social media.

Nostalgie is een duchtig wapen en zeker wanneer het gaat om de games met bijbehorende hardware. XBOX is zich ervan bewust en daarom zien we de afgelopen dagen vele updates over langlopende franchises, legacy features en andere vieringen om zowel het verleden als de toekomst van het bedrijf te vieren. De feestelijke uitingen worden vervolgd met een nieuwe update voor de XBOX Series X|S- en XBOX One-consoles. Spelers krijgen nu de mogelijkheid om hun favoriete boot-up animatie te kiezen. Van de originele XBOX tot de twee verschillende XBOX 360-thema's, er is voor ieder wat wils, zelfs als je het liever bij de moderne filmpjes houdt. Hieronder zie je het in actie:

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Welke XBOX-generatie behoort tot jouw favoriet? Laat het gerust weten!