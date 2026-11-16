Kies nu je eigen boot-up animatie op XBOX Series X|S en XBOX One
Om 25 jaar XBOX te vieren krijgen spelers op de XBOX Series X|S en XBOX One nu de keuze uit vier generaties aan boot-up animaties. Dit laat de groene gamegigant weten via social media.
Nostalgie is een duchtig wapen en zeker wanneer het gaat om de games met bijbehorende hardware. XBOX is zich ervan bewust en daarom zien we de afgelopen dagen vele updates over langlopende franchises, legacy features en andere vieringen om zowel het verleden als de toekomst van het bedrijf te vieren. De feestelijke uitingen worden vervolgd met een nieuwe update voor de XBOX Series X|S- en XBOX One-consoles. Spelers krijgen nu de mogelijkheid om hun favoriete boot-up animatie te kiezen. Van de originele XBOX tot de twee verschillende XBOX 360-thema's, er is voor ieder wat wils, zelfs als je het liever bij de moderne filmpjes houdt. Hieronder zie je het in actie:
Welke XBOX-generatie behoort tot jouw favoriet? Laat het gerust weten!
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Is dit boor altijd of een tijdelijk iets?
PlayStation had dit ook gedaan helaas was het toen masr tijdelijk
Dit vind ik wel echt superleuk. Die van de X vind ik minder, ik start graag nog eens classic Xbox of 360 op.
Toffe update/toevoeging van Xbox om dit toe te voegen!
Gisteren dacht nog aan de PS4 en zijn thema's, man wat mis ik dat. Gemis dat die thema's niet op de PS5 zitten! En ik had een 3DS voor de Zelda Ocarina of Time, die had ook n mooi thema bij t menu/hoofdscherm. De Switch 1/2 zou dat ook niet misstaan! Jammer dat alles zo Apple achtig aanvoelt. Steriel en levenloos en enkel goed voor t weergeven en tonen van de game, weinig sfeer.
Xbox lijkt de laatste tijd erg op de nostalgie te leunen inderdaad, en dat is soms best leuk. Maar het is naar mijn idee vooral een PR truc van een door en door corporate bedrijf. Het voelt als een wanhopige poging nog het laatste beetje brand loyalty uit het merk te persen. Omdat zij evengoed weten dat de hoogtijdagen van Xbox al 15 jaar achter ons liggen.
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