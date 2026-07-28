Space Marine 2 - Confrontation Update sluit Year 2 af, Year 3 is bevestigd
Warhammer 40,000: Space Marine 2's Confrontation Update, ook wel Patch 14 genoemd, sluit de content van Year 2 af. Geen nood: Year 3 is in de maak!
Focus Entertainment en Saber Interactive blijven volle bak investeren in de populaire third-person shooter. De Confrontation Update brengt twee nieuwe PvP-maps naar de game, genaamd Sanctum en Facility. Dit worden de zesde en zevende speelbare maps in de Eternal War-modus. Daarnaast moeten PvE-spelers ook opletten, want The Thousand Sons' Scarab Occult Terminator Sorcerer wordt aan de game toegevoegd als een nieuwe Terminus-vijand. Verder worden de progressie- en customization-opties aangevuld met zes Heroic weapon-varianten, drie Heroic armour-stukken en nieuwe uitdagingen om te voltooien.
Daarnaast worden de Salamanders en Raptors in de schijnwerpers gezet. Om de betaalde DLC van Year 2 af te ronden wordt een Heavy Champion voor de amfibieën beschikbaar gemaakt via de Salamanders Champion Pack 2 en dankzij de Raptors Cosmetic Pack kun je straks als een echte sluipschutter onder de Space Marines aan de slag. Year 2 van de actiegame komt hierdoor ten einde, maar wees gerust. Year 3 is bevestigd en begint al in september 2026.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
Purgation Update nu beschikbaar in Space Marine 2
Uiteraard kan Warhammer 40,000: Space Marine 2 niet ontbreken tijdens de Warhammer Skulls Showcase 2026. De Purgation Update werd tijdens de show...1 reactie
-
Nieuws
Spelers krijgen geld terug na Space Marine 2 DLC debacle
Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack 1 is de eerste échte tegenvaller voor de fans, maar ze worden tegemoet gekomen. Ze krijgen hun...9 reacties
-
Downloadnieuws
PlayStation Plus Game Catalog voor maart 2026 onthuld
De leaks hebben het al een beetje verklapt, maar toch staan er nog wat vermakelijke verrassingen klaar in de PlayStation Plus Game Catalog voor maart 2026.4 reacties
-
Trailer
Space Marine 2 Patch 12.0 brengt Techmarine
Steel yourselves, brothers! Patch 12.0 van Warhammer 40,000: Space Marine 2 is gearriveerd en is nu gratis te downloaden voor alle volgelingen van de...0 reacties
Zijn er dan nog zoveel mensen die dit PvE/PvP spelen? Ik speel de campaign jaarlijks een keertje door, maar raak zelf het pvp/pve gedeelte niet aan. Maar aangezien ze blijven doorontwikkelen aan de contant van de game, moeten er nog wat aardig spelers dit dan blijven spelen?
Had liever een aankondiging van SM3 gezien.. Dat zou de emperor nou denk ik wel op prijs stellen! 👌🏻
Goede ondersteuning!
Maar wil liever deel 2.