Warhammer 40,000: Space Marine 2's Confrontation Update, ook wel Patch 14 genoemd, sluit de content van Year 2 af. Geen nood: Year 3 is in de maak!

Focus Entertainment en Saber Interactive blijven volle bak investeren in de populaire third-person shooter. De Confrontation Update brengt twee nieuwe PvP-maps naar de game, genaamd Sanctum en Facility. Dit worden de zesde en zevende speelbare maps in de Eternal War-modus. Daarnaast moeten PvE-spelers ook opletten, want The Thousand Sons' Scarab Occult Terminator Sorcerer wordt aan de game toegevoegd als een nieuwe Terminus-vijand. Verder worden de progressie- en customization-opties aangevuld met zes Heroic weapon-varianten, drie Heroic armour-stukken en nieuwe uitdagingen om te voltooien.

Daarnaast worden de Salamanders en Raptors in de schijnwerpers gezet. Om de betaalde DLC van Year 2 af te ronden wordt een Heavy Champion voor de amfibieën beschikbaar gemaakt via de Salamanders Champion Pack 2 en dankzij de Raptors Cosmetic Pack kun je straks als een echte sluipschutter onder de Space Marines aan de slag. Year 2 van de actiegame komt hierdoor ten einde, maar wees gerust. Year 3 is bevestigd en begint al in september 2026.

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.