De first-person dungeon crawler HARK THE GHOUL heeft zowel een releasedatum als een console-launch te pakken. Dit laten uitgever Kwalee en ontwikkelaar Deep Denizens weten middels een nieuwe gameplaytrailer.

Een insectenwereld gecombineerd met de Victoriaanse duisternis van Bloodborne, waarbij spelerexpressie en -vrijheid centraal staan. Zo kan je het beste HARK THE GHOUL in een notendop omschrijven. Deep Denizens geeft spelers het advies om tegenstanders te slim af te zijn en te improviseren met de middelen die je hebt. Je zal wel moeten, want het onderstaande beeldmateriaal schetst een gevaarlijke wereld met talloze curieuze NPC's die zowel goedschiks als kwaadschiks te werk gaan. Elk personage lijkt in de ban te zijn van het goedje 'amber' en het is aan de speler om de vele geheimen binnen HARK THE GHOUL te ontrafelen. Na het succes van Queen's Domain zijn de verwachtingen hooggespannen! Check hieronder de gameplaytrailer zelf en beoordeel of het in je straatje past:

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HARK THE GHOUL is beschikbaar vanaf 21 januari 2027 voor de pc, PS5, XBOX Series X|S en Nintendo Switch-consoles.