Op 14 december 2026 openen de poorten van Silver Palace. De aankomende free-to-play openwerelddetective-action-RPG kent net als zijn soortgenoten, zoals Genshin Impact, een rijke lore en deze wordt in onderstaande video deels uit de doeken gedaan.

Ik heb de trailer onderhand vier keer bekeken, maar alsnog begrijp ik er vrij weinig van. Toch gebruikt Silver Studio de loredrop om mensen warm te draaien voor de aankomende release. Deze free-to-playgame gooit het over een ietwat andere boeg dan zijn soortgenoten en speelt in op het mysterie van de wereld. Maak je echter geen zorgen, Silver Palace bevat namelijk zat actie in de vorm van grote, indrukwekkende bossfights. Tenminste, zo valt te lezen in Claudia's hands-onpreview van Silver Palace.

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Silver Palace is vanaf 14 december gratis verkrijgbaar voor PlayStation 5, pc, Android en iOS.