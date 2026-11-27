Station to Station tuft naar Switch 2 en PlayStation 5
De Nederlandse ontwikkelaar Galaxy Grove bereikt een nieuwe mijlpaal. Station to Station is namelijk vanaf nu verkrijgbaar voor PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.
Anita omschreef Station to Station in de review als een Nederlands pareltje. De game verscheen namelijk al in 2023 voor pc, waarbij de puzzelgame lovende kritieken kreeg vanwege zijn werelden, vermakelijke puzzels, oog voor detail en ontspannende setting. Die ontspanning keert nu dus terug op PlayStation 5 en Nintendo Switch 2, waardoor een groter publiek met de game aan de slag kan. Daarbij deelt Galaxy Grove een lekkere introductiekorting uit. Station to Station kent namelijk een adviesprijs van €17,99, maar is nu tot 10 december 2026 verkrijgbaar voor €14,39. De game kent overigens een hogere korting op Steam, waarbij Station to Station nu is op te pikken met 60% korting. Wil je dus Nederlandse gameontwikkeling steunen, dan adviseren wij je absoluut om Station to Station eens een kans te geven!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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