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Space Marines komen in actie in Warhammer 40,000: Dawn of War IV-trailer

Door Bram Noteboom
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In de nieuwste Warhammer 40,000: Dawn of War IV-trailer is te zien hoe de Space Marines-facties de dienst uitmaken. Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer en bereid je voor om het slagveld te domineren.

De Space Marines in Warhammer 40,000: Dawn of War IV komen in twee smaken: de Blood Ravens en de Dark Angels. Beide partijen dienen de Emperor, maar doen dat wel op een andere wijze. De Blood Ravens houden van accurate aanvallen, waarbij strategie en het elimineren van hoogwaardige doelwitten de voorrang krijgt. De Dark Angels daarentegen kiezen voor een frontale barrage, waarbij ze de vijand overweldigen met zware vuurkracht. De onderstaande trailer toont alle eenheden die commandeurs kunnen inzetten. Van de reguliere infanterie tot de zware tanks en legendarische helden: er valt genoeg om mee te experimenteren.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc.

Bron: Deep Silver
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5652 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Ontwikkelaar

KING Art

Uitgever

Deep Silver

Release

3 december 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ook nog dit jaar hopelijk tijd voor zo vlak na GTA VI.

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