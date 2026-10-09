Space Marines komen in actie in Warhammer 40,000: Dawn of War IV-trailer

In de nieuwste Warhammer 40,000: Dawn of War IV-trailer is te zien hoe de Space Marines-facties de dienst uitmaken. Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer en bereid je voor om het slagveld te domineren.

De Space Marines in Warhammer 40,000: Dawn of War IV komen in twee smaken: de Blood Ravens en de Dark Angels. Beide partijen dienen de Emperor, maar doen dat wel op een andere wijze. De Blood Ravens houden van accurate aanvallen, waarbij strategie en het elimineren van hoogwaardige doelwitten de voorrang krijgt. De Dark Angels daarentegen kiezen voor een frontale barrage, waarbij ze de vijand overweldigen met zware vuurkracht. De onderstaande trailer toont alle eenheden die commandeurs kunnen inzetten. Van de reguliere infanterie tot de zware tanks en legendarische helden: er valt genoeg om mee te experimenteren.

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Warhammer 40,000: Dawn of War IV is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc.