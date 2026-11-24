Wave Race Blue Storm nu te spelen via Nintendo Classics
Een van de beste Nintendo GameCube-games verschijnt vandaag op Nintendo Classics. Wave Race Blue Storm jetskiet namelijk op 24 november naar de Nintendo Switch Online-library!
Ja, de Nintendo GameCube - Nintendo Classics-library wordt eindelijk weer aangevuld. Verwacht echter geen complete line-up, maar slechts één game om te spelen. Wave Race Blue Storm is echter een waanzinnige titel die vandaag de dag nog altijd fantastisch is om te spelen. In de opvolger van Wave Race voor Nintendo 64 zien we verbeterde graphics, nieuwe levels en simpelweg meer content. En het mooiste? Onderstaande trailer is voorzien van de sarcastische commentator die enkel te ontgrendelen was via een verborgen instelling. Dat is pas nostalgie!
Wave Race Blue Storm is vanaf vandaag beschikbaar via Nintendo Classics. Om de game te kunnen spelen, dien je niet alleen over een Nintendo Switch 2 te beschikken, maar dien je ook een abonnement te hebben op Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Leuke toevoeging, kan ik nu lekker spelen op mijn nieuwe gamecube controller.
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