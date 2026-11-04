God of War Laufey met enkele maanden uitgesteld
Santa Monica Studios werkt momenteel aan God of War Laufey, de nieuwste game in de langlopende God of War-franchise. Geen 'daddy Kratos' ditmaal, maar wel zijn vrouw Laufey. De game kreeg eerder deze zomer een releasedatum, al is er nu minder leuk nieuws.
De ontwikkelaar heeft namelijk een bericht gedeeld waarin ze laten weten dat de oorspronkelijke releasedatum van 16 februari 2027 niet gehaald zal worden. De game wordt namelijk met enkele maanden uitgesteld, dit om de 'finishing touches' te kunnen aanbrengen in het ontwikkelproces. De nieuwe releasedatum wordt 20 mei 2027, dus op zich valt het uitstel nog wel mee.
God of War Laufey verschijnt op 20 mei 2027 voor de PlayStation 5. Pre-orders van de verschillende edities kunnen al geplaatst worden.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Zonde maar met Untill Dawn 2, Metroid ravenous, Fable en Tomb Raider nog genoeg te doen. En dan moet ik waarschijnlijk nog 2026 games voltooien dus komt wel goed uit
Ik denk dat er nog een uitstel komt en dan naar 1 januari 2028 dan hoeven ze hem niet meer op disc te drukken 😜.
Denk dat dit een verstandige keuze is. Komen echt nog genoeg top titels uit in het begin van 2027
Ja ach. Lekker belangrijk. Ik ben bang voor Laufey dat deze game niet erg gaat scoren. En rond februari komen ook nog eens diverse topgames uit.
Helemaal prima, want in feb hebben we natuurlijk ook al tomb raider en fable. Werd anders wel een erg volle maand…
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