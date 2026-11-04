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God of War Laufey met enkele maanden uitgesteld

Door Simon Verbeke
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Santa Monica Studios werkt momenteel aan God of War Laufey, de nieuwste game in de langlopende God of War-franchise. Geen 'daddy Kratos' ditmaal, maar wel zijn vrouw Laufey. De game kreeg eerder deze zomer een releasedatum, al is er nu minder leuk nieuws.

De ontwikkelaar heeft namelijk een bericht gedeeld waarin ze laten weten dat de oorspronkelijke releasedatum van 16 februari 2027 niet gehaald zal worden. De game wordt namelijk met enkele maanden uitgesteld, dit om de 'finishing touches' te kunnen aanbrengen in het ontwikkelproces. De nieuwe releasedatum wordt 20 mei 2027, dus op zich valt het uitstel nog wel mee.

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God of War Laufey verschijnt op 20 mei 2027 voor de PlayStation 5. Pre-orders van de verschillende edities kunnen al geplaatst worden.

Bron: Santa Monica Studios
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 403 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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God of War Laufey - PS5

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God of War Laufey

Ontwikkelaar

Santa Monica Studio

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

20 mei 2027

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
44 minuten geleden

Zonde maar met Untill Dawn 2, Metroid ravenous, Fable en Tomb Raider nog genoeg te doen. En dan moet ik waarschijnlijk nog 2026 games voltooien dus komt wel goed uit

0
Avatar JustB
JustB
lvl15 Community Veteraan
48 minuten geleden

Erg jammer maar in januari en februari komen er zoveel toffe games uit, dus lang kan ik er niet om treuren😂

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Ik denk dat er nog een uitstel komt en dan naar 1 januari 2028 dan hoeven ze hem niet meer op disc te drukken 😜.

5
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Mooi, liever een game die echt af is, dan een nieuwe Crimsom Desert die tientallen patches nodig had om af te geraken...

1
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Denk dat dit een verstandige keuze is. Komen echt nog genoeg top titels uit in het begin van 2027

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Ja ach. Lekker belangrijk. Ik ben bang voor Laufey dat deze game niet erg gaat scoren. En rond februari komen ook nog eens diverse topgames uit.

2
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
4 uur geleden

Mooi 8 dagen na mijn verjaardag.

0
Avatar Zonderling
Zonderling
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Helemaal prima, want in feb hebben we natuurlijk ook al tomb raider en fable. Werd anders wel een erg volle maand…

0
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