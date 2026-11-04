God of War Laufey met enkele maanden uitgesteld

Santa Monica Studios werkt momenteel aan God of War Laufey, de nieuwste game in de langlopende God of War-franchise. Geen 'daddy Kratos' ditmaal, maar wel zijn vrouw Laufey. De game kreeg eerder deze zomer een releasedatum, al is er nu minder leuk nieuws.

De ontwikkelaar heeft namelijk een bericht gedeeld waarin ze laten weten dat de oorspronkelijke releasedatum van 16 februari 2027 niet gehaald zal worden. De game wordt namelijk met enkele maanden uitgesteld, dit om de 'finishing touches' te kunnen aanbrengen in het ontwikkelproces. De nieuwe releasedatum wordt 20 mei 2027, dus op zich valt het uitstel nog wel mee.

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God of War Laufey verschijnt op 20 mei 2027 voor de PlayStation 5. Pre-orders van de verschillende edities kunnen al geplaatst worden.