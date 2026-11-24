Steam Awards viert tienjarig jubileum met speciale verkiezing
Steam heeft de aftrap voor de jaarlijkse Steam Awards ingezet. De eigen awardshow kent dit jaar echter een speciale invulling. Zo keren er een aantal categorieën terug en kunnen we een game of the year der game of the years verkiezen in de 'Hall of Fame'-categorie vanwege het tienjarige jubileum van het evenement.
Het is vanaf nu mogelijk om games te nomineren voor de Steam Awards 2026. Nomineren is mogelijk tot en met 30 november 2026. Het daadwerkelijke stemmen start pas op 17 december 2026, wanneer de Steam Winter Sale begint. Deze tiende editie van de Steam Awards kent een aantal terugkerende categorieën, zoals 'Defies Description', 'Just Five More Minutes' en meer. Daarnaast mogen we stemmen op de beste game of the year van game of the years die zijn verkozen tijdens de Steam Awards.
Heb jij al een aantal nominaties in gedachten? Houd die dan even voor je. Spoedig trappen we namelijk de Gameliner Awards 2026 af en introduceren we een speciale rubriek waarin zowel de redactie als de community even flink moet nadenken... Weet jij al wat we gaan doen?
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