Sow hey! Showa American Story is zonder pardon uitgesteld naar volgend jaar. NEKCOM Entertainment laat dit weten middels een social media post.

In eerste instantie viel het spelers op aan de Steam-pagina, die de 2026-releasewindow heeft vervangen met een 2027-versie, al heeft NEKCOM Entertainment in de tussentijd een statement geplaatst op social media. Bedankt, kan ik weer een alinea aan schrijfwerk verwijderen. Afijn, men komt nu wel met een haarfijne uitleg en een daadwerkelijke releasedatum. Na vijf jaar zwoegen is het team klaar om een datum vast te pinnen. Een tandje later dan verwacht, want ze zijn nog volle bak bezig de ervaring te optimaliseren en verfijnen, zodat spelers een zo goed mogelijke playthrough tegemoet gaan. Ze danken de fans voor hun geduld, passie en enthousiasme.

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Showa American Story is beschikbaar in vanaf 28 oktober 2027 voor de pc en PlayStation 5.