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gamescom 2026

Showa American Story is een bizarre RPG vol zombies en chaos

Door Rudy Wijnberg
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Is Like a Dragon maar iets te gewoontjes qua verhaal en zoek je eenzelfde soort creatieve vrijheid in de combat als in Dead Rising? Bekijk dan even de trailer van Showa American Story, een aankomende RPG waarin letterlijk niets te gek is.

Stap in de wereld van Showa American Story, een game vol retro popcultuur. Eind jaren 80 zien we hoe Japan delen van Amerika met gemak opkoopt, waardoor de twee tegenstrijdige culturen samensmelten. Na verloop van tijd loopt echter alles in de soep en eindigt de wereld op het randje van de afgrond. Jij speelt als Chigusa Choko, een uit de dood herrezen meisje dat het op moet nemen tegen zombies, militanten en ander gespuis. Dat doen we vanuit een gigantische camper, waarin we menig wapen, zoals een Amerikaanse vlag, met ons meezeulen.

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Showa American Story verschijnt in 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Bron: Nekcom Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2441 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Showa American Story
Showa American Story

Ontwikkelaar

NEKCOM Entertainment

Uitgever

4Divinity

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
PS5
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