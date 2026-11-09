Aandeel NVIDIA keldert hard na affairebekentenis Jensen Huang
Zo ga je als een raket en dan ineens dondert je aandeelwaarde naar beneden. Ook NVIDIA lijkt niet ongevoelig voor de trend, wat blijkt uit de significante drop die het bedrijf momenteel ervaart op de aandelenmarkt. De reden daarachter is daarentegen saillant: een bekentenis van diens CEO over slippertjes in de privésferen.
Jensen Huang ligt daardoor momenteel behoorlijk onder vuur. Niet direct omdat de man heeft toegegeven dat hij is vreemdgegaan, maar meer met wie. De vermoedens bestaan namelijk dat de maitresse in kwestie niet zomaar een dame is, maar iemand met een specifiek motief om aan te pappen met Jensen Huang. Er gaan namelijk hardnekkige verhalen dat deze Alice Huang - een hooggeplaatste functionaris bij het bedrijf Megaspeed - door de Chinese overheid (China’s Ministry of State Security) is gerekruteerd om te spioneren bij Jensen.
Met de huidige AI race tussen de VS en China klinkt het uiteraard plausibel, al moet een grondig onderzoek uitwijzen in hoeverre Jensen Huang het slachtoffer is geworden van een zogeheten "honeypot operation". Maar als we iets zeker weten wat aandeelhouders betreft, dan is het wel dat velen van hen geen afwachtend karakter hebben en vrij impulsief kunnen dumpen. Dat lijkt nu dus het geval, resulterend in een drop die een waardeverlies van driehonderdvijftig miljard dollar oplevert.
Is dit het einde van NVIDIA zoals we het kennen? Waarschijnlijk niet. Het bedrijf geldt als een van de grootste leveranciers van AI tech, dus failliet zal het concern er niet van gaan. Maar het staat buiten kijf dat Jensen Huang hier gegarandeerd een flinke Huangover van zal hebben.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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Als je CEO bent van het 'meest waardevolle' bedrijf ter wereld en een buitenlandse dienst stuurt een spion op je af dan is het geen slippertje in de privesferen meer. Als je de berichten mag geloven werd ze al een jaar in de gaten gehouden dus meneer Huang heeft niet zo goed opgelet bij zn briefings. Zat vast met AI plaatjes van leren jassen te maken
Als dat waar is dan is het niet zozeer Jenssen die er verkeerd op staat maar China. En denk dat aandeel straks gewoon weer gewoon z'n gang gaat. Afhankelijk of ze kunnen of er wat gelekt is bij Nvidia en wat. Is de schade beperkt dan denk ik gewoon dat Nvidia lekker doorgaat met wat ze aan het doen zijn, super hardware maken.
Typisch gevalletje van hem in de verkeerde vrouw Huangen.
Anyways, goed moment om aandelen te kopen. Na een paar weken is iedereen toch weer vergeten dat dit is gebeurd en blijven de RTX Pro kaarten voor datacentra niet aan te slepen.
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