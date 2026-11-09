Aandeel NVIDIA keldert hard na affairebekentenis Jensen Huang

Zo ga je als een raket en dan ineens dondert je aandeelwaarde naar beneden. Ook NVIDIA lijkt niet ongevoelig voor de trend, wat blijkt uit de significante drop die het bedrijf momenteel ervaart op de aandelenmarkt. De reden daarachter is daarentegen saillant: een bekentenis van diens CEO over slippertjes in de privésferen.

Jensen Huang ligt daardoor momenteel behoorlijk onder vuur. Niet direct omdat de man heeft toegegeven dat hij is vreemdgegaan, maar meer met wie. De vermoedens bestaan namelijk dat de maitresse in kwestie niet zomaar een dame is, maar iemand met een specifiek motief om aan te pappen met Jensen Huang. Er gaan namelijk hardnekkige verhalen dat deze Alice Huang - een hooggeplaatste functionaris bij het bedrijf Megaspeed - door de Chinese overheid (China’s Ministry of State Security) is gerekruteerd om te spioneren bij Jensen.

Met de huidige AI race tussen de VS en China klinkt het uiteraard plausibel, al moet een grondig onderzoek uitwijzen in hoeverre Jensen Huang het slachtoffer is geworden van een zogeheten "honeypot operation". Maar als we iets zeker weten wat aandeelhouders betreft, dan is het wel dat velen van hen geen afwachtend karakter hebben en vrij impulsief kunnen dumpen. Dat lijkt nu dus het geval, resulterend in een drop die een waardeverlies van driehonderdvijftig miljard dollar oplevert.

Is dit het einde van NVIDIA zoals we het kennen? Waarschijnlijk niet. Het bedrijf geldt als een van de grootste leveranciers van AI tech, dus failliet zal het concern er niet van gaan. Maar het staat buiten kijf dat Jensen Huang hier gegarandeerd een flinke Huangover van zal hebben.