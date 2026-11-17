Hoewel we nog even moeten wachten op The Elder Scrolls VI: Sentinel, kunnen fans van The Elder Scrolls Online zich verheugen op een uitbreiding van de kaart. Binnenkort kun je namelijk door Winterhold zwerven in deze MMO.

De komst van Winterhold werd twee weken geleden al op Instagram geteased en was ook al gelekt, maar nu is de uitbreiding officieel aangekondigd. Een nieuwe grote zone en verhaallijn verschijnen begin 2027 als onderdeel van The Elder Scrolls Online Season Three. Dit maakt deel uit van de viering van de vijftiende verjaardag van The Elder Scrolls V: Skyrim. Meer informatie over de nieuwe regio wordt in januari tijdens een livestream bekendgemaakt.

Is Winterhold voor jou een reden om de game weer eens op te pakken? Laat het ons weten in de reacties!