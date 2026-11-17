Verken Winterhold in The Elder Scrolls Online
Hoewel we nog even moeten wachten op The Elder Scrolls VI: Sentinel, kunnen fans van The Elder Scrolls Online zich verheugen op een uitbreiding van de kaart. Binnenkort kun je namelijk door Winterhold zwerven in deze MMO.
De komst van Winterhold werd twee weken geleden al op Instagram geteased en was ook al gelekt, maar nu is de uitbreiding officieel aangekondigd. Een nieuwe grote zone en verhaallijn verschijnen begin 2027 als onderdeel van The Elder Scrolls Online Season Three. Dit maakt deel uit van de viering van de vijftiende verjaardag van The Elder Scrolls V: Skyrim. Meer informatie over de nieuwe regio wordt in januari tijdens een livestream bekendgemaakt.
Is Winterhold voor jou een reden om de game weer eens op te pakken? Laat het ons weten in de reacties!
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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