Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Het mes gaat door Zenimax, 379 medewerkers staan op straat

Door Patrick Meurs

De botte bijl gaat helaas weer aardig door de personeelsbestanden binnen de industrie en ook bij Zenimax vallen de (on)nodige spaanders. Volgens een WARN notice (Work Adjustment and Retraining Notification) aan het adres van de Maryland Department of Labor gaat het alles bij elkaar om 379 medewerkers.

213 van die medewerkers zijn werkzaam bij Zenimax Online Studios, waar onder andere wordt gewerkt aan The Elder Scrolls Online. Het wrange daarvan is dat hier vorig jaar ook al werd gesneden in het personeelsbestand. De resterende 166 ontslagen zijn gevallen bij Zenimax Media Inc. in Rockville, Montgomery Country, en gaan per 4 september in.

The Elder Scrolls Online 2026

Het is niet de eerste studio waar dit seizoen massaontslagen vallen en het zal vast ook niet de laatste zijn. Recentelijk vlogen er bij de XBOX-divisie van Microsoft ook al een flink aantal mensen uit en ook bij Ubisoft, Bungie, Visual Concepts, IO Interactive en Crystal Dynamics heeft er een straffe ontslagwind gewaaid.

Via een verklaring laat men wel weten dat de ontwikkeling van The Elder Scrolls Online hier vooralsnog niet onder gaat lijden. De geplande Seson One launch blijft van kracht en de focus ligt volgens eigen zeggen vol op het voorbereiden van de launch. Wat de toekomst verder gaat brengen, daar blijft men wat vager over.

Bron: Maryland Department of Labor
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 126 reviews 816 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Elder Scrolls Online
The Elder Scrolls Online

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

ZeniMax Media

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

4 april 2014

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl12 Clout Farmer
32 minuten geleden

Tis wat.

De gouden bergen en de ‘Golden age of games’ lijkt wel op een keer punt.
Ooit leek de honing niet op te kunnen. En nu lijkt het vooral juist niet meer aan te vullen.

Geen mooie tijd om ambitie te hebben bij een AAA ontwikkelaar te gaan werken.

Voordeel is dat er dankzij dit wel meer kleine studio’s zullen beginnen die nog leuke kleine passie projecten maken.
De nieuwe AAA games worden weer 1 uur lang pixel art games.

En ja dit overdrijf ik maar kleine studio’s maken nu wel kansen. Zolang ze wijs zijn en klein blijven. Niet miljarden willen innen, tevreden zijn met honderd duizenden en je kunt als indie ontwikkelaar lang mee.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord