Het mes gaat door Zenimax, 379 medewerkers staan op straat

De botte bijl gaat helaas weer aardig door de personeelsbestanden binnen de industrie en ook bij Zenimax vallen de (on)nodige spaanders. Volgens een WARN notice (Work Adjustment and Retraining Notification) aan het adres van de Maryland Department of Labor gaat het alles bij elkaar om 379 medewerkers.

213 van die medewerkers zijn werkzaam bij Zenimax Online Studios, waar onder andere wordt gewerkt aan The Elder Scrolls Online. Het wrange daarvan is dat hier vorig jaar ook al werd gesneden in het personeelsbestand. De resterende 166 ontslagen zijn gevallen bij Zenimax Media Inc. in Rockville, Montgomery Country, en gaan per 4 september in.

Het is niet de eerste studio waar dit seizoen massaontslagen vallen en het zal vast ook niet de laatste zijn. Recentelijk vlogen er bij de XBOX-divisie van Microsoft ook al een flink aantal mensen uit en ook bij Ubisoft, Bungie, Visual Concepts, IO Interactive en Crystal Dynamics heeft er een straffe ontslagwind gewaaid.

Via een verklaring laat men wel weten dat de ontwikkeling van The Elder Scrolls Online hier vooralsnog niet onder gaat lijden. De geplande Seson One launch blijft van kracht en de focus ligt volgens eigen zeggen vol op het voorbereiden van de launch. Wat de toekomst verder gaat brengen, daar blijft men wat vager over.