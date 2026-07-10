Het mes gaat door Zenimax, 379 medewerkers staan op straat
De botte bijl gaat helaas weer aardig door de personeelsbestanden binnen de industrie en ook bij Zenimax vallen de (on)nodige spaanders. Volgens een WARN notice (Work Adjustment and Retraining Notification) aan het adres van de Maryland Department of Labor gaat het alles bij elkaar om 379 medewerkers.
213 van die medewerkers zijn werkzaam bij Zenimax Online Studios, waar onder andere wordt gewerkt aan The Elder Scrolls Online. Het wrange daarvan is dat hier vorig jaar ook al werd gesneden in het personeelsbestand. De resterende 166 ontslagen zijn gevallen bij Zenimax Media Inc. in Rockville, Montgomery Country, en gaan per 4 september in.
Het is niet de eerste studio waar dit seizoen massaontslagen vallen en het zal vast ook niet de laatste zijn. Recentelijk vlogen er bij de XBOX-divisie van Microsoft ook al een flink aantal mensen uit en ook bij Ubisoft, Bungie, Visual Concepts, IO Interactive en Crystal Dynamics heeft er een straffe ontslagwind gewaaid.
Via een verklaring laat men wel weten dat de ontwikkeling van The Elder Scrolls Online hier vooralsnog niet onder gaat lijden. De geplande Seson One launch blijft van kracht en de focus ligt volgens eigen zeggen vol op het voorbereiden van de launch. Wat de toekomst verder gaat brengen, daar blijft men wat vager over.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
-
Trailer
The Elder Scrolls Online Season One is van start gegaan
Ondanks de chaos bij Bethesda en diens XBOX-eindbaas wordt er hard gewerkt aan The Elder Scrolls Online. Check hier wat Season One te bieden heeft!0 reacties
-
Trailer
Thieves Guild op 8 juli terug in Elder Scrolls Online - Season One
In Season One van The Elder Scrolls Online zien we de terugkeer van Thieves Guild. Tijdens de Xbox Games Showcase is een nieuwe trailer gedeeld.1 reactie
-
Overzicht
The Elder Scrolls Online 2026 Seasons Direct - Alle updates op een rij
De ESO - 2026 Seasons Direct is achter de rug en daarin werd veel informatie gegeven over Season Zero en Season One om te eindigen met een koude verrassing0 reacties
-
Downloadnieuws
The Elder Scrolls Online voert PlayStation Plus-games voor maart 2026 aan
Maar liefst vier games staan klaar voor de PlayStation Plus-leden. The Elder Scrolls Online en diens DLC mag de line-up van maart 2026 als captain...7 reacties
Tis wat.
De gouden bergen en de ‘Golden age of games’ lijkt wel op een keer punt.
Ooit leek de honing niet op te kunnen. En nu lijkt het vooral juist niet meer aan te vullen.
Geen mooie tijd om ambitie te hebben bij een AAA ontwikkelaar te gaan werken.
Voordeel is dat er dankzij dit wel meer kleine studio’s zullen beginnen die nog leuke kleine passie projecten maken.
De nieuwe AAA games worden weer 1 uur lang pixel art games.
En ja dit overdrijf ik maar kleine studio’s maken nu wel kansen. Zolang ze wijs zijn en klein blijven. Niet miljarden willen innen, tevreden zijn met honderd duizenden en je kunt als indie ontwikkelaar lang mee.