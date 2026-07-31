Veel nieuwe content voor Elder Scrolls Online uitgesteld
Nick Giacomini, de gamedirector van The Elder Scrolls Online, kondigde onder andere aan dat de organisatorische veranderingen die binnen het team van de game zijn doorgevoerd, ook veranderingen in de game met zich meebrengen.
Hij benadrukte duidelijk dat ESO nergens heen gaat en dat spelers zich hier geen zorgen over hoeven te maken. Een van deze veranderingen is dat ontwikkelaar ZeniMax Online Studios nauwer gaat samenwerken met Bethesda om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Hij geeft daarnaast aan dat het door de herstructurering van de studio niet meer haalbaar is om geplande deadlines te halen en tegelijkertijd aan de gewende kwaliteit van ESO te voldoen. Daarom zijn bepaalde features die binnenkort uit zouden komen, verplaatst naar 2027.
Deze features zijn:
- De nieuwe trial "Crimson Veldt": deze trial bevat ruitergevechten die nieuw zijn voor ESO. Om dit goed uit te kunnen werken, is er meer ontwikkelingstijd nodig.
- Update 52 komt in januari 2027 uit: deze lanceert waarschijnlijk de Jerall Pass PvP-zone en Skyrim’s Dynamic Encounters: Rimegales.
- De vernieuwing van klassen en het gevechtssysteem: in de tussentijd wordt er overlegd over tijdelijke opties voor de klassen die nog geen update hebben gekregen.
Dit betekent echter niet dat alle updates naar 2027 worden verschoven.
Deze updates kunnen we binnenkort al verwachten:
- Update 51: deze verschijnt een week later dan gepland, namelijk op 28 september. Met deze update wordt de nieuwe challenge The Nowhere Vault toegevoegd, evenals een nieuwe geruchten-gamemechaniek en verbeteringen aan de spelerservaring. Hieronder vallen onder andere de mogelijkheid om prestaties vast te pinnen, een aanpasbare HUD, hybridisatie, verbeteringen aan Antiquities, Transmute Stations in Cyrodiil en meerdere quality-of-life-updates, zoals de Housing Tab Sorter, Quest Starter Language en verbeteringen aan Eidetic Memory.
- Nu beschikbaar: nieuwe Sheogorath-quests en Golden Pursuit.
- 5-12 augustus: het Whitestrake’s Mayhem-evenement.
- 20 augustus - 17 september: een gloednieuwe Golden Pursuit-campagne genaamd "Straight to the Crate".
- 30 september - 14 oktober: het nieuwe High Seas of Tamriel-evenement.
- 28 september: de three-sided Battlegrounds keren permanent terug.
Seizoen Twee verschijnt op 21 oktober 2026 en bevat onder andere:
- De solodungeons Moon Hunter Keep en March of Sacrifices.
- Op 12 oktober 2026 worden de groepsversies van deze dungeons gratis beschikbaar voor alle spelers.
- Het Greymoor Chapter en de Markarth DLC worden op 9 november 2026 gratis beschikbaar voor alle spelers.
- Verbeteringen aan de Tamriel Tome.
- Frost Atronach Crate-beloningen worden beschikbaar in de Gold Coast Bazaar.
ZeniMax Media
Aflsuitend laat Giacomini weten dat ze hard werken aan gloednieuwe content en ervaringen voor Skyrim die nog nooit eerder in The Elder Scrolls Online zijn verschenen. We kunnen meer beelden hiervan in de komende maanden verwachten.
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Verrassend... 3 weken geleden: "Via een verklaring laat men wel weten dat de ontwikkeling van The Elder Scrolls Online hier vooralsnog niet onder gaat lijden."
Ik ben volledig in shock dat nu blijkt dat een groot bedrijf alweer gelogen heeft.