Thieves Guild op 8 juli terug in Elder Scrolls Online - Season One
Met de komst van seasons in The Elder Scrolls Online is er voor de game een nieuw tijdperk aangebroken. In Season One keer de Thieves Guild terug en wordt voortgeborduurd op het originele verhaal van de boevenbende.
Het iconische Thieves Guild werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd in The Elder Scrolls Online en met de komst van de seizoenen is het voor hen nu hoog tijd om een comeback te maken. In een nieuwe trailer, die tijdens de Xbox Games Showcase werd getoond, zien we meer van wat ons in dit eerste seizoen allemaal te wachten staat. Return of Thieves Guild introduceert een nieuw verhaal en nieuwe personages. Het is je doel om samen met het gilde de strijd aan te gaan met het Koldane Cartel. Ook wordt er uitgebreid richting Daggerfall.
De Return of The Thieves Guild is vanaf 8 juli 2026 speelbaar in The Elder Scrolls Online - Season One.
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Ik speel zelf geen ESO (momenteel niet. staat geïnstalleerd en wil er binnenkort eens in duiken), maar lag het aan mij of zag dit er heel erg NIET uit als ESO? Zag er cartoony uit, erg funny.. Maar gaf me totaal geen elder scrolls/ESO vibes?