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Thieves Guild op 8 juli terug in Elder Scrolls Online - Season One

Door Patrick Lamers

Met de komst van seasons in The Elder Scrolls Online is er voor de game een nieuw tijdperk aangebroken. In Season One keer de Thieves Guild terug en wordt voortgeborduurd op het originele verhaal van de boevenbende.

Het iconische Thieves Guild werd in 2016 voor het eerst geïntroduceerd in The Elder Scrolls Online en met de komst van de seizoenen is het voor hen nu hoog tijd om een comeback te maken. In een nieuwe trailer, die tijdens de Xbox Games Showcase werd getoond, zien we meer van wat ons in dit eerste seizoen allemaal te wachten staat. Return of Thieves Guild introduceert een nieuw verhaal en nieuwe personages. Het is je doel om samen met het gilde de strijd aan te gaan met het Koldane Cartel. Ook wordt er uitgebreid richting Daggerfall.

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De Return of The Thieves Guild is vanaf 8 juli 2026 speelbaar in The Elder Scrolls Online - Season One.

Bron: Bethesda
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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The Elder Scrolls Online

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

ZeniMax Media

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

4 april 2014

Platforms

PC
PS4
XONE
GST
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 14:30

Ik speel zelf geen ESO (momenteel niet. staat geïnstalleerd en wil er binnenkort eens in duiken), maar lag het aan mij of zag dit er heel erg NIET uit als ESO? Zag er cartoony uit, erg funny.. Maar gaf me totaal geen elder scrolls/ESO vibes?

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