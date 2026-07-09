The Elder Scrolls Online Season One is van start gegaan

Ondanks de chaos bij Bethesda en diens XBOX-eindbaas wordt er hard gewerkt aan The Elder Scrolls Online. Check hier wat Season One te bieden heeft!

Mocht je het nieuws hebben gemist: The Elder Scrolls Online werkt voortaan met seizoenen. Season One is het 'eerste' wapenfeit in deze reeks, waarin spelers aan de slag kunnen gaan met een hele hoop content. Er is namelijk gepaard met de gloednieuwe trailer een Season One-overzicht vrijgegeven, deze vind je hieronder:

Het overzicht laat natuurlijk al zien wat men kan verwachten van de game, maar de trailer hieronder brengt de beelden in actie. Spelers krijgen de optie om aan te sluiten bij de Thieves Guild. Ideaal als je snel een centje wilt verdienen; zeker als het je niet uitmaakt wie daardoor er minder van worden. Wellicht kan je jouw karma verbeteren door mee te doen aan de 'Dynamic Encounters'. Deze activiteiten duiken willekeurig op en spelers kunnen kiezen om eraan deel te nemen. Verder wordt The Elder Scrolls Online verrijkt met dagelijkse quests in de vorm van Favors, pittige uitdagingen in de Nowhere Vault en nieuwe Trial (vanaf 21 september 2026), het ontrafelen van mysterieuze 'Rumors' (ook vanaf 21 september 2026) en het bevaren van de High Seas of Tamriel (van 30 september 2026 tot 14 oktober 2026).

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The Elder Scrolls Online is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.