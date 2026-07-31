Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Gerucht: Krijg de LEGO Astro Bot-set als gift bij PlayStation-set

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Leaker BrickTapNews beweert dat PlayStation voornemens is een LEGO Astro Bot-set uit te brengen. De release staat gepland voor 1 oktober. De LEGO Astro Bot-set is echter niet los verkrijgbaar, maar vereist de aanschaf van een andere PlayStation LEGO-set á 160 dollar.

Op 1 oktober moeten er twee nieuwe PlayStation LEGO-sets verschijnen. Het gaat hierbij om LEGO PlayStation 72306, de klassieke PlayStation-console, en LEGO Astro Bot 40899. De PlayStation-set kent 1.911 steentjes en moet 160 dollar kosten. Bij aanschaf krijg je een zogeheten gift-with-purchase. Dat is volgens de post de LEGO Astro Bot-set. Dat wil zeggen dat je de PlayStation-set dient aan te schaffen alvorens je de LEGO Astro Bot-set krijgt. Of dat een additionele betaling vereist, is onbekend, maar wij verwachten van niet. Hoeveel bricks de LEGO Astro Bot-set kent, is ook nog onbekend, maar gezien het een gift is, verwachten wij geen bijzonder groot bouwwerk.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

Beide PlayStation LEGO-sets moeten op 1 oktober 2026 verschijnen in de LEGO Store.

Bron: Brick Tap
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2211 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Astro Bot Winnaar
Astro Bot

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Team Asobi

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 september 2024

Platforms

PS5
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Tof alleen zou liever een mega Kratos buildable Figure zien.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ohh cool, ik geloof dit wel. LEGO duikt nu op alles dus dan zal dit ook wel zo zijn.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord