Gerucht: Krijg de LEGO Astro Bot-set als gift bij PlayStation-set
Leaker BrickTapNews beweert dat PlayStation voornemens is een LEGO Astro Bot-set uit te brengen. De release staat gepland voor 1 oktober. De LEGO Astro Bot-set is echter niet los verkrijgbaar, maar vereist de aanschaf van een andere PlayStation LEGO-set á 160 dollar.
Op 1 oktober moeten er twee nieuwe PlayStation LEGO-sets verschijnen. Het gaat hierbij om LEGO PlayStation 72306, de klassieke PlayStation-console, en LEGO Astro Bot 40899. De PlayStation-set kent 1.911 steentjes en moet 160 dollar kosten. Bij aanschaf krijg je een zogeheten gift-with-purchase. Dat is volgens de post de LEGO Astro Bot-set. Dat wil zeggen dat je de PlayStation-set dient aan te schaffen alvorens je de LEGO Astro Bot-set krijgt. Of dat een additionele betaling vereist, is onbekend, maar wij verwachten van niet. Hoeveel bricks de LEGO Astro Bot-set kent, is ook nog onbekend, maar gezien het een gift is, verwachten wij geen bijzonder groot bouwwerk.
Beide PlayStation LEGO-sets moeten op 1 oktober 2026 verschijnen in de LEGO Store.
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Tof alleen zou liever een mega Kratos buildable Figure zien.
Ohh cool, ik geloof dit wel. LEGO duikt nu op alles dus dan zal dit ook wel zo zijn.