Sheogorath is klaar met voice-overs voor Oblivion Remastered
Op 11 augustus komt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered te verschijnen voor Nintendo Switch 2. Dat vereist natuurlijk de nodige voicelines, maar om de een of andere reden lijkt Sheogorath zich daar nogal aan te ergeren.
In een gloednieuwe trailer voor The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kunnen we zien hoe Sheogorath, de Daedric Prince of Madness, zijn voicelines staat op te nemen. De acteur die dat doet, lijkt echter net zo gek te zijn als de prins zelf. Tenminste, zo blijkt uit onderstaande live-actiontrailer van de game. Dit uiteraard om de aankomende release van de game op Nintendo's nieuwste console te vieren. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt namelijk op 11 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2.
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