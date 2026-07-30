Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Sheogorath is klaar met voice-overs voor Oblivion Remastered

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Op 11 augustus komt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered te verschijnen voor Nintendo Switch 2. Dat vereist natuurlijk de nodige voicelines, maar om de een of andere reden lijkt Sheogorath zich daar nogal aan te ergeren.

In een gloednieuwe trailer voor The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kunnen we zien hoe Sheogorath, de Daedric Prince of Madness, zijn voicelines staat op te nemen. De acteur die dat doet, lijkt echter net zo gek te zijn als de prins zelf. Tenminste, zo blijkt uit onderstaande live-actiontrailer van de game. Dit uiteraard om de aankomende release van de game op Nintendo's nieuwste console te vieren. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered verschijnt namelijk op 11 augustus 2026 voor Nintendo Switch 2.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: Bethesda
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2209 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Virtuos

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

22 april 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord