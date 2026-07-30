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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Rideshare Stimulator is Crazy Taxi, maar dan extreem rustig

Door Rudy Wijnberg
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Geen idee wat ik ervan moet vinden, maar zojuist is Rideshare Stimulator aangekondigd. In de game vervoeren we allerhande vreemde passagiers, zoals we dat in Crazy Taxi doen, maar dan op een akelig rustig tempo, terwijl we ons aan de regels houden.

Rideshare Stimulator bootst jouw potentiële leven als een Uber- of Bolt-chauffeur tot in de puntjes na. Pik vreemde klanten op, voer wat verplichte smalltalk en schrob vervolgens de achterbank om de zweetlucht uit de bekleding van je Ford Fiesta te krijgen. De game lijkt vooral in te spelen op het onverwachte, waarbij de klandizie daadwerkelijk de dialoog met je aangaat terwijl jij al minutenlang voor het rode licht staat te wachten.

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Uiteraard is dat niet alles, want Saber Interactive wil dat je een taxi-imperium opbouwt door inkomsten rechtstreeks in je onderneming te steken. Zo kun je je auto upgraden, dien je reviews en ratings te verzamelen en natuurlijk meer exclusieve klanten aan te trekken.

Rideshare Stimulator kent nog geen releasedatum. De game komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Saber Interactive
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2209 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Rideshare Stimulator
Rideshare Stimulator

Ontwikkelaar

Unigine

Uitgever

Saber Interactive

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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