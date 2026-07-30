Nintendo Switch 2-spelers hebben er even op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. Welkom, bij Jurassic World Evolution 2: Complete Edition!

De managementgame mag eindelijk debuteren op de hybride console van Nintendo en doet dit middels een Complete Edition. Nintendo-fans mogen rekenen op alle content uit de basegame, maar ook de elf uitbreidingen, zoals Dominion Biosyn Expansion en andere geliefde DLC's, zitten in deze versie inbegrepen. En het mooiste nieuws van allemaal? Jurassic World Evolution 2: Complete Edition is nu beschikbaar en kent een schappelijk prijskaartje van 59,99 euro. Ter vergelijking: als je alles via Steam in huis wilt halen middels de Jurassic World Evolution 2: Premium Edition, dan kost het je 147,08 euro. Spared no expense...

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Jurassic World: Evolution 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch 2.