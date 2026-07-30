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Jurassic World Evolution 2: Complete Edition nu beschikbaar op Switch 2

Door Bram Noteboom
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Nintendo Switch 2-spelers hebben er even op moeten wachten, maar dan heb je ook wat. Welkom, bij Jurassic World Evolution 2: Complete Edition!

De managementgame mag eindelijk debuteren op de hybride console van Nintendo en doet dit middels een Complete Edition. Nintendo-fans mogen rekenen op alle content uit de basegame, maar ook de elf uitbreidingen, zoals Dominion Biosyn Expansion en andere geliefde DLC's, zitten in deze versie inbegrepen. En het mooiste nieuws van allemaal? Jurassic World Evolution 2: Complete Edition is nu beschikbaar en kent een schappelijk prijskaartje van 59,99 euro. Ter vergelijking: als je alles via Steam in huis wilt halen middels de Jurassic World Evolution 2: Premium Edition, dan kost het je 147,08 euro. Spared no expense...

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Jurassic World: Evolution 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo / Frontier
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5250 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Jurassic World Evolution 2
Jurassic World Evolution 2

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Frontier Developments

Uitgever

Frontier

Release

9 november 2021

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
17 minuten geleden

Dit klinkt goed, maar eerst even wachten tot ik weet hoe de performance is van de Switch 2 versie.

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