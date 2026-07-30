Bekijk Jason Momoa in actie als Blanka in Street Fighter-film

Paramount Pictures heeft een nieuwe trailer gedeeld voor de op 16 oktober te verschijnen Street Fighter-film. In de beelden zien we hoe Ryu het opneemt tegen Blanka in een hectisch gevecht. Let echter op, Momoa's Blanka komt in de buurt van nachtmerriemateriaal.

Ik weet ook niet precies wat ik had verwacht, maar het gezicht van Momoa op een gigantisch groen wezen heeft wel een bepaalde vibe. In de aankomende film zien we een flinke cast, variërend van Cody Rhodes als Guile en 50 Cent als Balrog tot Jason Momoa als Blanka. Verwacht echter geen afgetrainde versie in menselijke vorm, maar een gigantisch groen wezen met een gezicht vol uitdrukkingen. In de trailer krijgen we hier een eerste blik op. Momoa neemt het namelijk op tegen Ryu, gespeeld door Andrew Koji.

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Alle signalen wijzen erop dat dit zomaar eens een bijzonder slechte, leuke film kan worden. Op 16 oktober komen we er helaas pas achter. Vanaf dat moment is Street Fighter namelijk wereldwijd in de bioscoop te zien.