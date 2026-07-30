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Bekijk Jason Momoa in actie als Blanka in Street Fighter-film

Door Rudy Wijnberg
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Paramount Pictures heeft een nieuwe trailer gedeeld voor de op 16 oktober te verschijnen Street Fighter-film. In de beelden zien we hoe Ryu het opneemt tegen Blanka in een hectisch gevecht. Let echter op, Momoa's Blanka komt in de buurt van nachtmerriemateriaal.

Ik weet ook niet precies wat ik had verwacht, maar het gezicht van Momoa op een gigantisch groen wezen heeft wel een bepaalde vibe. In de aankomende film zien we een flinke cast, variërend van Cody Rhodes als Guile en 50 Cent als Balrog tot Jason Momoa als Blanka. Verwacht echter geen afgetrainde versie in menselijke vorm, maar een gigantisch groen wezen met een gezicht vol uitdrukkingen. In de trailer krijgen we hier een eerste blik op. Momoa neemt het namelijk op tegen Ryu, gespeeld door Andrew Koji.

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Alle signalen wijzen erop dat dit zomaar eens een bijzonder slechte, leuke film kan worden. Op 16 oktober komen we er helaas pas achter. Vanaf dat moment is Street Fighter namelijk wereldwijd in de bioscoop te zien.

Bron: Paramount Pictures
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2206 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Ik ben echt heel benieuwd hoe deze film gaat uitpakken. Of dit wordt een smalijke campy b-film. Of het over de top gedeelte wordt net cringe...

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