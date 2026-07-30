Plan de ultieme overval in GTA Online's Summer Heist Event

Rockstar Games trapt vandaag het Summer Heist Event voor GTA Online af, met twee weken vol extra beloningen, tijdelijke uitdagingen en de terugkeer van een geliefde buit. Spelers kunnen onder meer dubbele GTA$ verdienen, de Panther Statue opnieuw stelen tijdens The Cayo Perico Heist en een bonus van GTA$1.000.000 claimen.

Het Summer Heist Event loopt van 30 juli tot en met 12 augustus en is verdeeld over twee weken met verschillende activiteiten. Tijdens de eerste week, van 30 juli tot 5 augustus, leveren de eerste voltooiing van The Fleeca Heist en The Pacific Standard Heist dubbele GTA$ op. Ook de voorbereidende missies van deze klassieke heists betalen meer uit. Wie The Fleeca Heist voltooit, ontvangt daarnaast de Fleeca Circuit-livery voor de Übermacht Cypher, terwijl iedereen die alleen al inlogt de Pacific Standard Sweater en enkele zomerse accessoires krijgt. Verder leveren A Superyacht Life, Motor Wars (Cayo Perico) en Shipwrecks dubbele GTA$ en RP op. De Community Mission Series keert terug met twee nieuwe missies die zelfs drie keer zoveel GTA$ en RP uitbetalen. Ook zijn er flinke kortingen op onder meer Paleto Bay Business Properties, High End Apartments, Benny's Conversion Upgrades en voertuigen zoals de Karin Kuruma (Armored). Tegelijkertijd krijgen spelers een nieuwe selectie kunstwerken in de Kortz Center Heist, waarbij de eerste verkochte Primary Target van de week een extra bonus oplevert.

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Vanaf 6 augustus verschuift de aandacht naar The Cayo Perico Heist. Tijdens de eerste overval van die week ligt de Panther Statue gegarandeerd in de kluis van El Rubio, een van de meest waardevolle buitstukken in de game. Spelers die de heist succesvol afronden ontvangen bovendien de Panther Tour Jacket. Rockstar geeft in dezelfde periode ook een loginbonus van GTA$1.000.000, die binnen 72 uur wordt uitbetaald. Daarnaast keren Cayo Perico Survival en Assault on Cayo Perico terug met dubbele GTA$ en RP, terwijl een nieuwe Weekly Challenge nog eens GTA$100.000 en een exclusief T-shirt oplevert.

Ook bezitters van een Galaxy Super Yacht hebben reden om terug te keren. De missies van A Superyacht Life blijven gedurende het hele evenement dubbele beloningen uitkeren en de luxe jacht zelf, inclusief alle aanpassingen, is tijdelijk met 60 procent korting verkrijgbaar. GTA+-leden ontvangen daarnaast een gratis Grotti Veleno GT, extra korting op Hao's Special Works-conversies en een prijsverlaging voor de Art Studio-uitbreiding van het Mansion uit de Kortz Center Heist. Daarmee biedt het Summer Heist Event zowel voor nieuwe als ervaren criminelen genoeg redenen om de komende weken weer de straten van Los Santos en de stranden van Cayo Perico onveilig te maken.

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Het Summer Heist Event is vanaf vandaag beschikbaar in GTA Online.