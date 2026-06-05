GTA Online krijgt flink wat nieuwe Community Missions erbij

Begin mei zagen we de eerste featured Community Missions voorbijkomen in GTA Online. Rockstar breidt het aanbod van de Community Series nu uit met een flink aantal nieuwe missies. Een toevoeging als deze gaat uiteraard hand in hand met nieuwe bonussen en kortingen.

De creativiteit in GTA Online is vaak te danken aan de loyale community. Rockstar heeft daarom een complete serie gewijd aan player-made missies. Voorheen moesten we het doen met alleen Old School Hits, maar hier zijn nu zes nieuwe missies bijgekomen. Zo kun je aan de slag met Paleto Bay Slasher, waarin je in de schoenen van een LSPD-agent stapt om een moordenaar op te sporen. Of check je de futuristische, creatieve visie van Los Santos in de Los Santos 2062-missie. Als je tussen 4 en 10 juni en tussen 11 en 17 juni alle zeven Community-missies weet te voltooien, krijg je in beide gevallen een bonus van 500.000 GTA-dollars.

Tussen 4 en 10 juni is het tijd om je criminele kwaliteiten uit de kast te halen. Pleeg een overval op twee Stash Houses om 100.000 GTA-dollars extra te verdienen als onderdeel van de Weekly Challenge. Verdien daarnaast twee keer zoveel GTA-dollars voor Street Dealer- en Meth Sell-missies van je Nightclub's Pharmaceutical Research stock en Biker Meth Lab. De Meth Labs en de bijbehorende upgrades zijn daarom tot en met 10 juni met veertig procent korting aan te schaffen.

Er is ook genoeg kans om je verdiende centen tussen 4 juni en 10 juni weer uit te geven, gezien de flinke kortingen op bepaalde voertuigen:

Declasse Draugur (Off-Road) – 30% korting

Fathom FR36 (Coupe) – 30% korting

Western Company Rogue (Plane) – 30% korting

Rhino Tank (Military) – 30% korting

MTL Dune (Off-Road) – 30% korting

BF Weevil (Compact) – 30% korting

BF Raptor (Sports) – 30% korting

Ook de voorraad van de Gun Van is weer aangevuld. Deze keer kun je er terecht voor een Compact EMP Launcher, Service Carbine, Tactical SMG, Gusenberg Sweeper, Marksman Pistol, Knuckle Dusters, Grenades, Pipe Bombs en Tear Gas.

De week erna, tussen 11 en 17 juni, is de tijd van de Special Cargo aangebroken. Verdien die week 500.000 GTA-dollars door Special Cargo te verkopen en de Weekly Challenge te voltooien, waarmee je nog een bonus van 500.000 GTA-dollars en een Rockstar Razor Aged T-shirt binnenhaalt. Je kunt er ook voor kiezen om op jacht te gaan naar schatkisten en Hidden Caches voor respectievelijk viervoudige en drievoudige GTA-dollars en RP. Mocht je nog steeds twijfelen over wat je gaat doen, kun je altijd nog Overtime Rumble spelen voor dubbele beloningen. Wie tussen 11 en 17 juni inlogt in GTA Online krijgt ook een Los Santos Soccer Jersey cadeau.

Uiteraard wordt er ook tussen 11 en 17 juni met kortingen gestrooid. Ik zet ze hieronder voor je op een rij:

Executive Offices – 40% korting

Executive Office Upgrades – 40% korting

Vapid Dominator ASP (Muscle) – 30% korting

Albany V-STR (Sports) – 30% korting

Nagasaki Outlaw (Off-Road) – 30% korting

Pegassi Infernus Classic (Sports Classic) – 30% korting

Vulcar Nebula Turbo (Sports Classic) – 30% korting

Principe Lectro (Motorcycle) – 30% korting

Shitzu Longfin (Boat) – 30% korting

Nagasaki Weaponized Dinghy (Boat) – 30% korting

Dinka Marquis (Boat) – 30% korting

Pegassi Speeder (Boat) – 30% korting

Shitzu Jetmax (Boat) – 30% korting

Bij de Gun Van zijn de betreffende week een Precision Rifle, Service Carbine, Military Rifle, Musket, Assault Rifle, Pool Cue, Molotovs, Grenades en Pipe Bombs te halen.

Nog even ter herinnering: GTA+-leden kunnen tot en met 10 juni een gratis Übermacht Sentinel GTS claimen bij The Vinewood Car Club. Na 11 juni zal er weer een nieuw voertuig gratis worden aangeboden.