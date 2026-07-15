Plan je kunstroof nu in GTA Online: The Kortz Center Heist
Afgelopen week bracht GTA 6-maker Rockstar naar buiten dat good old GTA Online wederom van een heist werd voorzien. Een week is echter verstreken en GTA Online: The Kortz Center Heist is vanaf nu te spelen.
In onderstaande The Kortz Center Heist-trailer krijgen we alvast een lekker voorproefje van wat ons te wachten staat. In de nieuwe heist dienen we een kunstroof te plannen en tot in de puntjes uit te voeren. Geen eenvoudige klus, want het Kortz Center is tiptop beveiligd.
GTA Online: The Kortz Center Heist is nu beschikbaar als gratis update.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Even opgestart. Blijkt dat je dus eerst een mansion moet kopen a 11,5 miljoen en dan nog een 4,7mil voor de kamer en dan pas kan je de heist doen. Ik had maar 1 mil. Dus gelijk weer eraf gegooid. Ga noet uren grinden om daarna een wat middelmatige missies te doen wat ze heist noemen. Denk dat de kaviaar en wagyu weer een op was daar bij R*. Want er zullen er weer genoeg zijn die die vervloekte shark cards zullen kopen.