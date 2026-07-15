Plan je kunstroof nu in GTA Online: The Kortz Center Heist

Afgelopen week bracht GTA 6-maker Rockstar naar buiten dat good old GTA Online wederom van een heist werd voorzien. Een week is echter verstreken en GTA Online: The Kortz Center Heist is vanaf nu te spelen.

In onderstaande The Kortz Center Heist-trailer krijgen we alvast een lekker voorproefje van wat ons te wachten staat. In de nieuwe heist dienen we een kunstroof te plannen en tot in de puntjes uit te voeren. Geen eenvoudige klus, want het Kortz Center is tiptop beveiligd.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

GTA Online: The Kortz Center Heist is nu beschikbaar als gratis update.