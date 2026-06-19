GTA Online Kortz Center Heist komt in juli te verschijnen

De komende weken staat GTA Online volledig in het teken van de nieuwe Kortz Center Heist. Schrijf je in voor het nieuwe Fine Art Collector Program en werk toe naar flinke beloningen.

Spelers die zich aanmelden voor het Fine Art Collector Program kunnen zich voorbereiden op de grootste kunstroof uit hun carrière. De nieuwe Kortz Center Heist verschijnt in juli, maar Rockstar geeft spelers nu alvast de kans om mooie beloningen vrij te spelen. Speel GTA Online tussen 18 juni en 13 juli om de 'Enthusiast'-tier te bereiken en ontvang 500.000 GTA-dollars plus een gratis Benefactor Turreted Limo.

Wie de 'Patron'-tier wil behalen moet een raid uitvoeren op het Kortz Center en een willekeurige heist voltooien. Als beloning voor je harde werk ontvang je een NOOSE-outfit en maar liefst één miljoen GTA-dollars.

Als laatste hebben we de 'Elitist'-tier. Mansion-eigenaren die tussen de genoemde data GTA Online spelen ontvangen een flink pakket aan extra's, waaronder een korting van één miljoen GTA-dollars op de Art Studio-upgrade, een gratis Annihiliator Stealth-helikopter, een sculptuur en een uniek schilderij voor aan de muur in je luxueuze woning.

Naast deze royale beloningen kun je tot en met 24 juni genieten van dubbele uitbetalingen voor de finale van The Diamond Casino-heist. Ook de Casino Story Missions, Casino Work Missions en de KnoWay Out Missions leveren twee keer zoveel GTA-dollars en RP op. Het verdiende geld kun je vervolgens weer inzetten om je eigen Diamond Master Penthouse en de bijbehorende decoraties aan te schaffen, die momenteel met veertig procent korting verkrijgbaar zijn.

Liever investeren in een eigen arcadehal? Log dan in op GTA Online en claim gratis de Wonderama Arcade in Grapeseed. Als je toch niet helemaal tevreden bent met de locatie, dan kun je profiteren van veertig procent korting op andere arcades en diverse upgrades. Wie liever achter het stuur kruipt, kan deelnemen aan de Community Race Series, waar de komende weken drie keer zoveel GTA-dollars en RP te verdienen zijn.

Fanatieke GTA-spelers die nog niet zijn overgestapt naar de PlayStation 5 of Xbox Series X|S kunnen nu hun kans grijpen. Grand Theft Auto V en GTA Online zijn tijdelijk gratis te upgraden naar de current-gen versie. Zie het maar als voorbereiding op de komst van Grand Theft Auto VI, waarvan onlangs bekend werd dat de pre-orders eind juni van start gaan. Je kunt daarnaast tot en met 22 juli genieten van veertig procent extra GTA-dollars bij aankoop van een Great White, Whale of Megalodon Shark Card.

Kan jouw kledingkast wel een opfrisser gebruiken? Dan kun je nu de Burgundy Rockstar Varsity Crewneck claimen. Koppel je Discord-account aan je Rockstar Games-account, word lid van de officiële Rockstar Games-server en speel voor 1 juli GTA Online om deze vette trui aan je collectie toe te voegen.

Zoals altijd staan er daarnaast mooie kortingen voor je klaar om je zuurverdiende centen aan uit te geven.

Buckingham Nimbus (Plane) – 30% korting

Buckingham Shamal (Plane) – 30% korting

Annis Savestra (Sports Classic) – 30% korting

Western Rampant Rocket (Motorcycle) – 30% korting

Vapid Caracara 4x4 (Off-Road) – 30% korting

Lampadati Tropos Rallye (Sports) – 30% korting

Lampadati Casco (Sports Classic) – 30% korting

Bravado Sprunk Buffalo (Sports) – 30% korting

Breng ook zeker weer eens een bezoek aan de Gun Van. Deze rondreizende wapentruck heeft momenteel onder andere de Stun Gun, Military Rifle, Compact EMP Launcher, Minigun, Marksman Pistol, Knuckle Dusters, Pipe Bombs, Tear Gas en Molotov beschikbaar.