Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

GTA Online Kortz Center Heist komt in juli te verschijnen

Door Joey Visser

De komende weken staat GTA Online volledig in het teken van de nieuwe Kortz Center Heist. Schrijf je in voor het nieuwe Fine Art Collector Program en werk toe naar flinke beloningen.

Spelers die zich aanmelden voor het Fine Art Collector Program kunnen zich voorbereiden op de grootste kunstroof uit hun carrière. De nieuwe Kortz Center Heist verschijnt in juli, maar Rockstar geeft spelers nu alvast de kans om mooie beloningen vrij te spelen. Speel GTA Online tussen 18 juni en 13 juli om de 'Enthusiast'-tier te bereiken en ontvang 500.000 GTA-dollars plus een gratis Benefactor Turreted Limo.

GTA Online Fine Art Program

Wie de 'Patron'-tier wil behalen moet een raid uitvoeren op het Kortz Center en een willekeurige heist voltooien. Als beloning voor je harde werk ontvang je een NOOSE-outfit en maar liefst één miljoen GTA-dollars.

Als laatste hebben we de 'Elitist'-tier. Mansion-eigenaren die tussen de genoemde data GTA Online spelen ontvangen een flink pakket aan extra's, waaronder een korting van één miljoen GTA-dollars op de Art Studio-upgrade, een gratis Annihiliator Stealth-helikopter, een sculptuur en een uniek schilderij voor aan de muur in je luxueuze woning.

Naast deze royale beloningen kun je tot en met 24 juni genieten van dubbele uitbetalingen voor de finale van The Diamond Casino-heist. Ook de Casino Story Missions, Casino Work Missions en de KnoWay Out Missions leveren twee keer zoveel GTA-dollars en RP op. Het verdiende geld kun je vervolgens weer inzetten om je eigen Diamond Master Penthouse en de bijbehorende decoraties aan te schaffen, die momenteel met veertig procent korting verkrijgbaar zijn.

GTA Online Diamond Casino Heist

Liever investeren in een eigen arcadehal? Log dan in op GTA Online en claim gratis de Wonderama Arcade in Grapeseed. Als je toch niet helemaal tevreden bent met de locatie, dan kun je profiteren van veertig procent korting op andere arcades en diverse upgrades. Wie liever achter het stuur kruipt, kan deelnemen aan de Community Race Series, waar de komende weken drie keer zoveel GTA-dollars en RP te verdienen zijn.

Fanatieke GTA-spelers die nog niet zijn overgestapt naar de PlayStation 5 of Xbox Series X|S kunnen nu hun kans grijpen. Grand Theft Auto V en GTA Online zijn tijdelijk gratis te upgraden naar de current-gen versie. Zie het maar als voorbereiding op de komst van Grand Theft Auto VI, waarvan onlangs bekend werd dat de pre-orders eind juni van start gaan. Je kunt daarnaast tot en met 22 juli genieten van veertig procent extra GTA-dollars bij aankoop van een Great White, Whale of Megalodon Shark Card.

Kan jouw kledingkast wel een opfrisser gebruiken? Dan kun je nu de Burgundy Rockstar Varsity Crewneck claimen. Koppel je Discord-account aan je Rockstar Games-account, word lid van de officiële Rockstar Games-server en speel voor 1 juli GTA Online om deze vette trui aan je collectie toe te voegen.

GTA Online gratis Crewneck

Zoals altijd staan er daarnaast mooie kortingen voor je klaar om je zuurverdiende centen aan uit te geven.

  • Buckingham Nimbus (Plane) – 30% korting
  • Buckingham Shamal (Plane) – 30% korting
  • Annis Savestra (Sports Classic) – 30% korting
  • Western Rampant Rocket (Motorcycle) – 30% korting
  • Vapid Caracara 4x4 (Off-Road) – 30% korting
  • Lampadati Tropos Rallye (Sports) – 30% korting
  • Lampadati Casco (Sports Classic) – 30% korting
  • Bravado Sprunk Buffalo (Sports) – 30% korting

Breng ook zeker weer eens een bezoek aan de Gun Van. Deze rondreizende wapentruck heeft momenteel onder andere de Stun Gun, Military Rifle, Compact EMP Launcher, Minigun, Marksman Pistol, Knuckle Dusters, Pipe Bombs, Tear Gas en Molotov beschikbaar.

Bron: Rockstar Games
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Grand Theft Auto Online
Grand Theft Auto Online

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

1 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PS4
XONE
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord