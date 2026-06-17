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Gratis upgrade van PS4- naar PS5-versie GTA V morgen beschikbaar

Door Bram Noteboom

Rockstar Games laat via hun blog weten dat de zogeheten 'next-gen update' van Grand Theft Auto V vanaf morgen gratis te downloaden valt, mits je voldoet aan de voorwaarden.

Het was je misschien ontgaan, maar toen de PS5- en Xbox Series X|S-versie van GTA V (onder de noemer Enhanced) kwam te verschijnen, moest je daarvoor gewoon lappen; ook als je al de PS4- of Xbox One-versie in bezit had. Rockstar Games komt op deze beslissing terug. Mocht je een PS4-exemplaar Grand Theft Auto V, in welke vorm dan ook, bezitten, dan kan je morgen gratis de PS5-upgrade claimen. Hetzelfde geldt voor de spelers die de digitale Xbox One-versie in huis hebben. Daarnaast kunnen pc-spelers ook (nog steeds) gratis upgraden van Legacy naar Enhanced.

Deze aankondiging komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. De zomer staat een nieuwe update in GTA Online centraal, genaamd The Kortz Center Heist. Rockstar Games hoopt spelers de beste versie van de game te kunnen bieden, zodat het gamende publiek optimaal kan genieten van de verse content. De ontwikkelaar laat weten dat de komende weken er genoeg mogelijkheden plaatsvinden om je voor te bereiden op het evenement. Denk hierbij aan het Fine Art Collector-programma en diverse kortingen voor de Prix Luxury Real Estate-opties. Waarom dit allemaal nodig is? Nou, volgens Rockstar Games bestaat The Kortz Center Heist uit diverse onderdelen:

Om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling voor kunstdiefstal en vervalsing, moet je de Art Studio aan je landgoed toevoegen. Vervolgens moet je het uitgestrekte Kortz Center-complex verkennen voordat je een aanpak kiest voor deze meerfasige overval, waarbij je het terrein moet infiltreren en er vervolgens uit moet ontsnappen.
Rockstar Games

GTA 5 PS5 gratis update

GTA V is nu beschikbaar voor de pc en consoles. Ga jij de Enhanced-editie claimen?

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Grand Theft Auto V Winnaar
Grand Theft Auto V

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

17 september 2013
PC PS4 XONE

Platforms

PC
X360
PS3
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 10:41

Je moest idd lappen als je de xone of ps4 versie had, maar volgens mij niet het volle pond.
Ik dacht een tientje.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl14 High Score Chaser
2 weken geleden om 22:54

Ps3 en Ps4 versie een hele tijd terug verkocht. Tijd daarna ooit van dat geld voor €18,- de fysieke Ps5 versie gekocht.
Nog steeds niet aan begonnen 😅.

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
2 weken geleden om 21:24

Hey hier heb ik gewoon voor gedokt jonge.. wil me doekoe terug kill!

Leuk voor de mensen die nog niet hadden ge-upgrade. Blijft een prachtige game 👌🏻

0
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl10 Deel van het meubilair
2 weken geleden om 20:21

Mooi.
Het is misschien wishful thinking maar een PS5/XSX upgrade voor RDR 2 zou ook wel leuk zijn.

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 weken geleden om 19:00

Chill! The Rock is er op de PS3 aan begonnen, opnieuw op de PS4 gekocht, maar ook weer niet uitgespeeld. Dus deze gratis binnenhalen en dan maar eens af gaan maken voor november 😅

0
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