Gratis upgrade van PS4- naar PS5-versie GTA V morgen beschikbaar

Rockstar Games laat via hun blog weten dat de zogeheten 'next-gen update' van Grand Theft Auto V vanaf morgen gratis te downloaden valt, mits je voldoet aan de voorwaarden.

Het was je misschien ontgaan, maar toen de PS5- en Xbox Series X|S-versie van GTA V (onder de noemer Enhanced) kwam te verschijnen, moest je daarvoor gewoon lappen; ook als je al de PS4- of Xbox One-versie in bezit had. Rockstar Games komt op deze beslissing terug. Mocht je een PS4-exemplaar Grand Theft Auto V, in welke vorm dan ook, bezitten, dan kan je morgen gratis de PS5-upgrade claimen. Hetzelfde geldt voor de spelers die de digitale Xbox One-versie in huis hebben. Daarnaast kunnen pc-spelers ook (nog steeds) gratis upgraden van Legacy naar Enhanced.

Deze aankondiging komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. De zomer staat een nieuwe update in GTA Online centraal, genaamd The Kortz Center Heist. Rockstar Games hoopt spelers de beste versie van de game te kunnen bieden, zodat het gamende publiek optimaal kan genieten van de verse content. De ontwikkelaar laat weten dat de komende weken er genoeg mogelijkheden plaatsvinden om je voor te bereiden op het evenement. Denk hierbij aan het Fine Art Collector-programma en diverse kortingen voor de Prix Luxury Real Estate-opties. Waarom dit allemaal nodig is? Nou, volgens Rockstar Games bestaat The Kortz Center Heist uit diverse onderdelen:

Om tegemoet te komen aan de groeiende belangstelling voor kunstdiefstal en vervalsing, moet je de Art Studio aan je landgoed toevoegen. Vervolgens moet je het uitgestrekte Kortz Center-complex verkennen voordat je een aanpak kiest voor deze meerfasige overval, waarbij je het terrein moet infiltreren en er vervolgens uit moet ontsnappen. Rockstar Games

GTA V is nu beschikbaar voor de pc en consoles. Ga jij de Enhanced-editie claimen?