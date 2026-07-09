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Nieuwe heist in GTA Online vanaf 14 juli 2026 speelbaar

Door Rudy Wijnberg
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Op 14 juli kunnen we massaal terugkeren naar Los Santos. Vanaf die dag kunnen we namelijk aan de slag met The Kortz Center Heist in Grand Theft Auto Online.

Werk samen met een meestervervalser en vervang op geheel eigen wijze kostbare museumstukken. Daar stopt het natuurlijk niet, want Grand Theft Auto zou niet compleet zijn zonder de cirkel rond te maken. Na het stelen dienen we de buit immers ook te verkopen.

GTA Online The Kortz Center Heist

The Kortz Center Heist introduceert een unieke eigenschap voor GTA Online. De heist bevat iedere week namelijk drie nieuwe kunstwerken om te stelen. Dat zorgt voor extra herspeelbaarheid, want welk kunstwerk tref je deze keer aan? Een leuke verwijzing naar Red Dead Redemption 2, een karikatuur van Max Payne of toch een hint naar GTA 6? Je komt er maar op één manier achter.

Uiteraard bestaat ook deze heist uit meerdere onderdelen. Zo dienen we een kunststudio op te zetten, zodat de meestervervalser aan het werk kan. Daarnaast moeten we The Kortz Center uitgebreid verkennen. Het gebouw kent meerdere routes, maar de ene aanpak levert meer weerstand op dan de andere. Breng dus alles zorgvuldig in kaart voordat je aan de heist begint. Ben je eenmaal met de buit ontsnapt, dan kun je de kunstwerken verkopen. Dat hoeft overigens niet, want je kunt ze ook toevoegen aan je eigen privécollectie.

GTA Online: The Kortz Center Heist is vanaf 14 juli beschikbaar als gratis update voor Grand Theft Auto Online.

Bron: Rockstar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2786 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

1 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl17 Final Form
9 juli 2026 om 17:11

Alles behalve een derde trailer, Rockstar?

1
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