Nieuwe heist in GTA Online vanaf 14 juli 2026 speelbaar

Op 14 juli kunnen we massaal terugkeren naar Los Santos. Vanaf die dag kunnen we namelijk aan de slag met The Kortz Center Heist in Grand Theft Auto Online.

Werk samen met een meestervervalser en vervang op geheel eigen wijze kostbare museumstukken. Daar stopt het natuurlijk niet, want Grand Theft Auto zou niet compleet zijn zonder de cirkel rond te maken. Na het stelen dienen we de buit immers ook te verkopen.

The Kortz Center Heist introduceert een unieke eigenschap voor GTA Online. De heist bevat iedere week namelijk drie nieuwe kunstwerken om te stelen. Dat zorgt voor extra herspeelbaarheid, want welk kunstwerk tref je deze keer aan? Een leuke verwijzing naar Red Dead Redemption 2, een karikatuur van Max Payne of toch een hint naar GTA 6? Je komt er maar op één manier achter.

Uiteraard bestaat ook deze heist uit meerdere onderdelen. Zo dienen we een kunststudio op te zetten, zodat de meestervervalser aan het werk kan. Daarnaast moeten we The Kortz Center uitgebreid verkennen. Het gebouw kent meerdere routes, maar de ene aanpak levert meer weerstand op dan de andere. Breng dus alles zorgvuldig in kaart voordat je aan de heist begint. Ben je eenmaal met de buit ontsnapt, dan kun je de kunstwerken verkopen. Dat hoeft overigens niet, want je kunt ze ook toevoegen aan je eigen privécollectie.

GTA Online: The Kortz Center Heist is vanaf 14 juli beschikbaar als gratis update voor Grand Theft Auto Online.