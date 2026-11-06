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GTA Online laat spelers cashen tijdens nieuw Heist Event

Door Jolien Mauritsz
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Rockstar Games heeft een nieuw Heist Event afgetrapt in GTA Online. Tot en met 11 november kunnen spelers extra GTA$ verdienen met verschillende overvallen, zeldzame buit verzamelen en profiteren van flinke kortingen. Voor de rest van november staan er nog verschillende bonussen op de planning.

Vooral spelers die nog niet alle overvallen hebben voltooid, kunnen deze week hun slag slaan. De oorspronkelijke Heists, The Doomsday Heist en The Diamond Casino Heist leveren namelijk een verdubbelde beloning op bij de eerste voltooiing. Ook de eerste succesvolle afronding van KnoWay Out levert tijdelijk twee keer zoveel GTA$ op. Daarnaast valt er behoorlijk wat waardevolle buit te verzamelen. Wie The Kortz Center Heist voor het eerst tijdens het evenement voltooit, vindt gegarandeerd het schilderij The Outcome of Endeavour. Ook het zeldzame panterstandbeeld is deze week gegarandeerd te vinden tijdens je eerste uitvoering van The Cayo Perico Heist. Wie simpelweg inlogt, ontvangt bovendien het schilderij The Great Circle Back als gratis decoratie voor zijn villa.

Vanaf 12 november verschuift de aandacht naar andere activiteiten in Los Santos. Tot en met 2 december leveren alle Contact Missions en Sumo (Remix) dubbele GTA$ en RP op. Spelers die liever wat meer verdienen, kunnen zich wagen aan Freemode Challenges voor vierdubbele beloningen. De Stunt Race Series en Community Series leveren gedurende deze periode drie keer zoveel GTA$ en RP op. De vastgoedmarkt doet ook mee aan het evenement. Tot en met 11 november krijgen spelers 40 procent korting op High-End Apartments, Casino Penthouses en Facilities. Die korting geldt ook voor upgrades en aanpassingen aan de laatste twee locaties. Daarnaast is de Grotti Veleno GT tijdelijk 25 procent goedkoper. GTA+-leden kunnen ondertussen gratis de Grotti Itali RSX claimen en profiteren vanaf 12 november van extra bonussen op Contact Missions, waardoor de totale beloning kan oplopen tot vier keer zoveel GTA$ en RP.

GTA Online The Heist Event 11526

Het Heist Event loopt tot en met 11 november, waarna de volgende reeks bonussen op 12 november van start gaat. Genoeg redenen dus om je oude crew weer bij elkaar te trommelen en Los Santos nog eens flink wat geld afhandig te maken.

Bron: Rockstar Games
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 102 reviews 1515 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Rockstar North

Uitgever

Rockstar Games

Release

1 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PS4
XONE
PS5
XBS
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