Gothic Classic is nu ook op consoles speelbaar

Als het gaat om Duitse games zullen velen toch wel als eerste aan Gothic denken. Dit jaar werden we natuurlijk al verwend met de Gothic-remake, maar voor consolegamers die remakes liever laten liggen heeft THQ Nordic ook een verrassing: Gothic classic is nu speelbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.

En dat is nog niet alles: Gothic II Complete Classic verschijnt op 29 september ook voor alle bovengenoemde consoles. Gothic III volgt dan op 24 november. Precies genoeg tijd om alle delen uit te spelen voordat je aan de volgende moet beginnen. Een introductie heeft Gothic eigenlijk niet nodig, maar voor jongere gamers is de actie-RPG misschien toch minder een begrip. Als de Naamloze Held manoeuvreer je jezelf door de gevaarlijke fantasywereld Myrtana. Je zit gevangen in een mijngevangenis die is afgesloten met een magische barrière. Die was bedoeld om de gevangenen binnen te houden, maar houdt uiteindelijk iedereen gevangen, niet alleen de gevangenen. Wanneer de barrière onbeheersbaar wordt, worden de bewakers verdreven en vormen de criminelen hun eigen facties. Jij kunt je vervolgens bij een van deze facties aansluiten om je kansen op ontsnapping te vergroten.

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Voor pc-gamers was de game natuurlijk al een tijdje beschikbaar, maar als consolefan kan je nu ook de duistere wereldl van Myrtana induiken.