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Crazy Taxi: World Tour scheurt komend jaar naar je toe

Door Wim Odekerken

Het was al even bekend dat SEGA bezig was met wat van hun oude favorieten nieuw leven in te blazen. Dat begint nu zijn vruchten af te werpen, want tijdens de XBOX Games Showcase is Crazy Taxi: World Tour uit de doeken gedaan.

De trailer laat wat kleurrijke cinematische beelden gecombineerd met in-engine gameplay zien. In hoeverre er aan de klassieke Crazy Taxi-formule is gesleuteld valt nog te bezien, maar desondanks kijkt de ondergetekende reikhalzend uit naar deze blast-from-the-past. Het wil in ieder geval lekker opschieten met de ontwikkeling van Crazy Taxi: World Tour, want de trailer laat ook zien dat de game volgend jaar zal verschijnen.

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Crazy Taxi: World Tour verschijnt voor Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: XBOX Games Showcase
Wim Odekerken
Wim Odekerken Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 16 reviews 130 artikelen geplaatst

Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.

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Packshot Crazy Taxi: World Tour
Crazy Taxi: World Tour

Ontwikkelaar

SEGA

Uitgever

SEGA

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 11:37

Sfeer, ziet er goed uit. Lekker weer n beetje Blink 182 muziek blasten en roekeloos rijden!

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