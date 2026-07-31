Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Hoe dood je zowel vijand als vriend in Demons' Night Fever?

Door Hannah Herzberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Vijand of vriend? Niet van belang in Demons' Night Fever. In deze game moet je iedereen afslachten die je tegenkomt, want alleen zo creëer je een wereld vol verdorven kwaad. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je in deze trailer.

Vorig jaar werd de superchaotische game Demon's Night Fever al aangekondigd. Nu kunnen we een kijkje nemen in het systeem waarmee je zowel vrienden als vijanden laat afmaken om de ultieme macht naar je toe te trekken. Om überhaupt aan bondgenoten te komen, moet je deze eerst ontvoeren. Offer je ze vervolgens op, dan worden ze nog sterker herboren. Met “Perverse Points” koop je “Corrupgrades” waarmee je jouw ultieme potentieel van het kwaad kunt ontketenen. Het klinkt al lekker chaotisch en deze nieuwe gameplay trailer bevestigd dit alleen maar.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Demons' Night Fever verschijnt op 22 oktober voor pc, Nintendo Switch en PlayStation 5.

Bron: Arc System Works Europe
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 87 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot DEMONS' NIGHT FEVER
DEMONS' NIGHT FEVER

Ontwikkelaar

Drecom Co., Ltd.

Uitgever

Arc System Works

Release

22 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord