Hoe dood je zowel vijand als vriend in Demons' Night Fever?

Vijand of vriend? Niet van belang in Demons' Night Fever. In deze game moet je iedereen afslachten die je tegenkomt, want alleen zo creëer je een wereld vol verdorven kwaad. Hoe dat precies in zijn werk gaat, zie je in deze trailer.

Vorig jaar werd de superchaotische game Demon's Night Fever al aangekondigd. Nu kunnen we een kijkje nemen in het systeem waarmee je zowel vrienden als vijanden laat afmaken om de ultieme macht naar je toe te trekken. Om überhaupt aan bondgenoten te komen, moet je deze eerst ontvoeren. Offer je ze vervolgens op, dan worden ze nog sterker herboren. Met “Perverse Points” koop je “Corrupgrades” waarmee je jouw ultieme potentieel van het kwaad kunt ontketenen. Het klinkt al lekker chaotisch en deze nieuwe gameplay trailer bevestigd dit alleen maar.

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Demons' Night Fever verschijnt op 22 oktober voor pc, Nintendo Switch en PlayStation 5.