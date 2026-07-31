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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Steentje bij steentje uitgebreid: LEGO® Party! update nu beschikbaar

Door Hannah Herzberg
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Het heeft even geduurd, maar de volgende steentjes voor LEGO® Party! zijn gelegd. De nieuwe 1.6-update is nu beschikbaar om er een nog groter feestje van te maken.

Rudy schreef vorig jaar in zijn review van de game al dat er nog werk aan de winkel was. Het voltooien van die renovatie is nu weer een stap dichterbij dankzij de 1.6-update. De grootste toevoeging is de introductie van publieke lobby's, waarin je met wildvreemden kunt spelen als je vrienden met andere dingen bezig zijn. Verder zijn er ook vier nieuwe gamemodi toegevoegd om de potjes een scherp steentje te geven. Natuurlijk zijn er ook nieuwe poppetjes toegevoegd. Als je dacht: "Hoe kan ik deze game nou spelen zonder een bubbletea-LEGO-poppetje?", dan hoef je niet langer te wachten.

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De update is vanaf nu beschikbaar. Daarnaast is de game ook afgeprijsd in de Nintendo eShop en op Steam.

Bron: SMG Studio
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 87 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot LEGO Party!
LEGO Party!

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

SMG Studio

Uitgever

Fictions

Release

30 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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