Het heeft even geduurd, maar de volgende steentjes voor LEGO® Party! zijn gelegd. De nieuwe 1.6-update is nu beschikbaar om er een nog groter feestje van te maken.

Rudy schreef vorig jaar in zijn review van de game al dat er nog werk aan de winkel was. Het voltooien van die renovatie is nu weer een stap dichterbij dankzij de 1.6-update. De grootste toevoeging is de introductie van publieke lobby's, waarin je met wildvreemden kunt spelen als je vrienden met andere dingen bezig zijn. Verder zijn er ook vier nieuwe gamemodi toegevoegd om de potjes een scherp steentje te geven. Natuurlijk zijn er ook nieuwe poppetjes toegevoegd. Als je dacht: "Hoe kan ik deze game nou spelen zonder een bubbletea-LEGO-poppetje?", dan hoef je niet langer te wachten.

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De update is vanaf nu beschikbaar. Daarnaast is de game ook afgeprijsd in de Nintendo eShop en op Steam.