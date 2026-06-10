Gerucht: XBOX plant significante ontslagronde in juli 2026
Verontrustend nieuws vanuit het journalistieke platform Bloomberg. Volgens Jason Schreier plant XBOX een grote ontslagronde voor juli 2026.
Dit laat de journalist weten in een nieuw artikel dat zojuist is gepubliceerd. Schreier claimt dat XBOX onder leiding van de nieuwe CEO Asha Sharma significante ontslagen gaat doorvoeren. Deze vinden plaats na 30 juni 2026 wanneer het fiscale jaar bij Microsoft wordt afgesloten. Dit heeft te maken met de reorganisatie die het bedrijf moet doorstaan. In een openbare memo naar de werknemers laat Sharma weten dat de XBOX-business op het moment niet gezond is en dat het ook niet 'zo verder kan'. De volgende honderd dagen staan dan ook in het teken van de 'business reset'. In dezelfde memo schreef Sharma dat de zogeheten 'accountability margin' was gedaald tot drie procent. Dit is de maatstaf die Microsoft hanteert om de winstmarge weer te geven. De CEO voegde eraan toe dat Xbox de komende weken en maanden de platforminfrastructuur opnieuw moet opbouwen en diens portofolio moet herzien.
Volgens de mensen die Schreier heeft gesproken, gebeuren deze zaken vrij ad-hoc bij XBOX. Zo stonden diverse retailers klaar om Gears of War: E-Day op de PlayStation 5 te verkopen, terwijl Halo: Campaign Evolved eigenlijk een opkomst moest maken tijdens de State of Play, maar waar Sharma en diens team last-minute vanaf zagen; iets waar Sony naar verluidt niet over te spreken is.
We moeten even wachten op bevestiging vanuit kamp XBOX, maar het lijkt een moeilijke juli te worden voor de fans en ontwikkelaars van de XBOX-divisie. Wat denken jullie? Gaat er een grandioos moeilijke beslissing komen? Laat vooral van je horen.
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Ja die gratis limited edition xsx moeten toch ergens van betaald worden.
Benieuwd welke studio de volgende is die weer moet sluiten. Al die overnames afgelopen jaren en nu al die ontslagen/sluitingen studio’s. Erg jammer dat het zo moet.
Mensen die ontslagen worden door een reorganisatie is altijd klote voor de mensen die het treft.
Dan over de XBOX leiding zelf. Dat ze op het laatste moment de Gears E-Day voor PS5 gecanceld hebben en geen Halo trailer bij State Of Play is puur om een wit voetje te halen bij de Xbox community. Ik ben benieuwd dat wanneer straks de losse verkoop van Gears tegenvalt dan het niet alsnog een jaar later naar Playstation komt. De Microsoft games doen het doorgaans heel goed op Playstation, dus ben benieuwd.
Deze mogelijke ontslagronde op deze vernemen als werknemer is erg treurig.
Ik denk dat het voor deze generatie niet meer had uitgemaakt dat ze Gears E-day in ene exclusief hebben gemaakt.
Sterker nog; ik denk dat ze meer geld hadden kunnen verdienen als ze ook de game op PS5 hadden uitgebracht hadden en die exclusiviteit strategie hadden toegepast op de nieuwe console generatie.
Ik ken de organisatie niet vdn binnen, maar heb het idee dat er nu knopen doorgehakt worden die na jaren aankeutelen hard nodig zijn. Waarschijnlijk zijn er veel tussenlagen die niet nodig zijn bijvoorbeeld. Zolang ze geen studio's sluiten is het "prima".
THE ROCK vindt het maar een puinhoop bij de Xdoos. Benieuwd waar dit heen gaat en hoe lang Sharmai krijgt van de top van Microsoft…
Ik dacht dat ze dit al hadden gedaan dit jaar nog niet genoeg. Wat treurig.
Ik vind het vooral vreemd dat dit soort geruchten naar buiten kunnen komen voordat de mensen waarover dit mogelijk gaat het te weten krijgen. Nu zitten zij een maand onzeker af te wachten of zij het zullen zijn die worden ontslagen..