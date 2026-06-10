Gerucht: XBOX plant significante ontslagronde in juli 2026

Verontrustend nieuws vanuit het journalistieke platform Bloomberg. Volgens Jason Schreier plant XBOX een grote ontslagronde voor juli 2026.

Dit laat de journalist weten in een nieuw artikel dat zojuist is gepubliceerd. Schreier claimt dat XBOX onder leiding van de nieuwe CEO Asha Sharma significante ontslagen gaat doorvoeren. Deze vinden plaats na 30 juni 2026 wanneer het fiscale jaar bij Microsoft wordt afgesloten. Dit heeft te maken met de reorganisatie die het bedrijf moet doorstaan. In een openbare memo naar de werknemers laat Sharma weten dat de XBOX-business op het moment niet gezond is en dat het ook niet 'zo verder kan'. De volgende honderd dagen staan dan ook in het teken van de 'business reset'. In dezelfde memo schreef Sharma dat de zogeheten 'accountability margin' was gedaald tot drie procent. Dit is de maatstaf die Microsoft hanteert om de winstmarge weer te geven. De CEO voegde eraan toe dat Xbox de komende weken en maanden de platforminfrastructuur opnieuw moet opbouwen en diens portofolio moet herzien.

“We expanded our studio system when we needed a pipeline of content to meet multiple strategies across subscription, streaming and devices. In the process, we have found ourselves over extended as we executed on changing strategies in a landscape of more readily available content. We are the fortunate stewards of industry-defining franchises that have enormous potential and player demand, but we have not adequately funded them to compete and win. At the same time, as we saw this past weekend at Showcase, a reliable pipeline of first- and third-party exclusives and new IP are critical to our success. We need to reassess the balance between these and our investment priorities for the next 5 years.” Asha Sharma

Volgens de mensen die Schreier heeft gesproken, gebeuren deze zaken vrij ad-hoc bij XBOX. Zo stonden diverse retailers klaar om Gears of War: E-Day op de PlayStation 5 te verkopen, terwijl Halo: Campaign Evolved eigenlijk een opkomst moest maken tijdens de State of Play, maar waar Sharma en diens team last-minute vanaf zagen; iets waar Sony naar verluidt niet over te spreken is.

We moeten even wachten op bevestiging vanuit kamp XBOX, maar het lijkt een moeilijke juli te worden voor de fans en ontwikkelaars van de XBOX-divisie. Wat denken jullie? Gaat er een grandioos moeilijke beslissing komen? Laat vooral van je horen.