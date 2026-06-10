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Gerucht: XBOX plant significante ontslagronde in juli 2026

Door Bram Noteboom

Verontrustend nieuws vanuit het journalistieke platform Bloomberg. Volgens Jason Schreier plant XBOX een grote ontslagronde voor juli 2026.

Dit laat de journalist weten in een nieuw artikel dat zojuist is gepubliceerd. Schreier claimt dat XBOX onder leiding van de nieuwe CEO Asha Sharma significante ontslagen gaat doorvoeren. Deze vinden plaats na 30 juni 2026 wanneer het fiscale jaar bij Microsoft wordt afgesloten. Dit heeft te maken met de reorganisatie die het bedrijf moet doorstaan. In een openbare memo naar de werknemers laat Sharma weten dat de XBOX-business op het moment niet gezond is en dat het ook niet 'zo verder kan'. De volgende honderd dagen staan dan ook in het teken van de 'business reset'. In dezelfde memo schreef Sharma dat de zogeheten 'accountability margin' was gedaald tot drie procent. Dit is de maatstaf die Microsoft hanteert om de winstmarge weer te geven. De CEO voegde eraan toe dat Xbox de komende weken en maanden de platforminfrastructuur opnieuw moet opbouwen en diens portofolio moet herzien.

“We expanded our studio system when we needed a pipeline of content to meet multiple strategies across subscription, streaming and devices. In the process, we have found ourselves over extended as we executed on changing strategies in a landscape of more readily available content. We are the fortunate stewards of industry-defining franchises that have enormous potential and player demand, but we have not adequately funded them to compete and win. At the same time, as we saw this past weekend at Showcase, a reliable pipeline of first- and third-party exclusives and new IP are critical to our success. We need to reassess the balance between these and our investment priorities for the next 5 years.”
Asha Sharma

Volgens de mensen die Schreier heeft gesproken, gebeuren deze zaken vrij ad-hoc bij XBOX. Zo stonden diverse retailers klaar om Gears of War: E-Day op de PlayStation 5 te verkopen, terwijl Halo: Campaign Evolved eigenlijk een opkomst moest maken tijdens de State of Play, maar waar Sharma en diens team last-minute vanaf zagen; iets waar Sony naar verluidt niet over te spreken is.

XBOX logo 2026

We moeten even wachten op bevestiging vanuit kamp XBOX, maar het lijkt een moeilijke juli te worden voor de fans en ontwikkelaars van de XBOX-divisie. Wat denken jullie? Gaat er een grandioos moeilijke beslissing komen? Laat vooral van je horen.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar MissMeNL
MissMeNL
lvl3 XP Farmer
3 weken geleden om 10:50

Ja die gratis limited edition xsx moeten toch ergens van betaald worden.

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 10:38

Benieuwd welke studio de volgende is die weer moet sluiten. Al die overnames afgelopen jaren en nu al die ontslagen/sluitingen studio’s. Erg jammer dat het zo moet.

0
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 10:05 bewerkt

Mensen die ontslagen worden door een reorganisatie is altijd klote voor de mensen die het treft.
Dan over de XBOX leiding zelf. Dat ze op het laatste moment de Gears E-Day voor PS5 gecanceld hebben en geen Halo trailer bij State Of Play is puur om een wit voetje te halen bij de Xbox community. Ik ben benieuwd dat wanneer straks de losse verkoop van Gears tegenvalt dan het niet alsnog een jaar later naar Playstation komt. De Microsoft games doen het doorgaans heel goed op Playstation, dus ben benieuwd.

3
Avatar GWO
GWO
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 08:06 bewerkt

Deze mogelijke ontslagronde op deze vernemen als werknemer is erg treurig.

Ik denk dat het voor deze generatie niet meer had uitgemaakt dat ze Gears E-day in ene exclusief hebben gemaakt.
Sterker nog; ik denk dat ze meer geld hadden kunnen verdienen als ze ook de game op PS5 hadden uitgebracht hadden en die exclusiviteit strategie hadden toegepast op de nieuwe console generatie.

0
Avatar Flappy
Flappy
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 06:27

Ik ken de organisatie niet vdn binnen, maar heb het idee dat er nu knopen doorgehakt worden die na jaren aankeutelen hard nodig zijn. Waarschijnlijk zijn er veel tussenlagen die niet nodig zijn bijvoorbeeld. Zolang ze geen studio's sluiten is het "prima".

2
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 02:29

THE ROCK vindt het maar een puinhoop bij de Xdoos. Benieuwd waar dit heen gaat en hoe lang Sharmai krijgt van de top van Microsoft…

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 00:40

Ik dacht dat ze dit al hadden gedaan dit jaar nog niet genoeg. Wat treurig.

2
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 23:59

Ik vind het vooral vreemd dat dit soort geruchten naar buiten kunnen komen voordat de mensen waarover dit mogelijk gaat het te weten krijgen. Nu zitten zij een maand onzeker af te wachten of zij het zullen zijn die worden ontslagen..

2
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