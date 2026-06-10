Maak kennis met de Skulls in Halo: Campaign Evolved-gameplay
Halo: Campaign Evolved biedt maar liefst 42 Skulls die de ervaring volledig op z'n kop kunnen gooien. Check hier de gloednieuwe gameplaybeelden.
Wat zijn Skulls? Terechte vraag en hier is het antwoord: dit zijn gameplay-modificaties die je aan kan zetten om zo je playthrough drastisch te veranderen. Je kan in elke missie van Halo: Campaign Evolved drie verschillende Skulls vinden en zodra je ze oppakt, kun je ze altijd inzetten. De totale teller staat op 42 Skulls en ze brengen diverse modificaties met zich mee, zoals grotere explosies, confetti bij headshots, ongelimiteerd ammunitie en nog veel meer. Zelfs totaal nieuwe Skulls maken een opkomst, zoals een 'the floor is lava'-aanpassing, klassieke Halo: Combat Evolved-gefocuste features; om maar een duo te noemen.
Daarnaast kunnen spelers genieten van een nieuwe gamemodus in Halo: Campaign Evolved, genaamd Campaign Remix. In deze modus wordt een specifieke selectie aan Skull doorgevoerd, maar moeten spelers ook rekening houden met andere vijanden, obstakels en meer in de anders vertrouwde levels. Halo Studios hoopt middels deze wijze de herspeelbaarheid van de game, die geen PvP-multiplayer kent, op te schroeven.
Is dat alles voor vandaag? Nee, natuurlijk niet. Halo Studios doet er nog een schepje bovenop en toont een bijna dertig minuten durende demo van het iconische Halo: Combat Evoled-level, genaamd Assault on the Control Room. Daarnaast kun je ook een playthrough van The Silent Cartographer bekijken. Zomaar eentje? Nee, in third-person dankzij de 'perspective'-Skull.
Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Halo: Campaign Evolved vereist Xbox-account op PlayStation 5
Halo: Campaign Evolved vereist een Xbox-account en gamertag op PlayStation 5. Sterker nog, voor splitscreen dien je over meerdere accounts te beschikken.31 reacties
-
Releases
7 must-have games in juli 2026 met Assassin's Creed Black Flag Resynced
Juli 2026 is verrassend druk qua gamereleases! In dit artikel bekijken we de uitgebreide line-up: van grote kaskrakers tot intieme indietitels.57 reacties
-
Poll
Poll: Wat is de beste Xbox Game Studios-franchise?
Xbox Games Showcase wist overtuigend onze vorige poll te winnen. Hoog tijd voor een nieuwe vraag! Wat is volgens jou de beste Xbox Game Studios-franchise?29 reacties
-
Trailer
Ervaar het memorabele verhaal opnieuw in Halo: Campaign Evolved
Moet je nog bijkomen van de XBOX Games Showcase? Daar is geen tijd voor! De nieuwe story-trailer van Halo: Campaign Evolved staat namelijk alweer klaar.5 reacties
Hier heb ik wel zin in hoor. Ook erg benieuwd naar de 3 bonus missies