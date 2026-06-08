Ervaar het memorabele verhaal opnieuw in Halo: Campaign Evolved

Moet je nog bijkomen van de XBOX Games Showcase 2026? Daar is geen tijd voor! De nieuwe story-trailer van Halo: Campaign Evolved staat namelijk alweer klaar.

Terwijl we gisteren konden genieten van de nieuwe missies in Halo: Campaign Evolved, pakt Halo Studios nu uit met een filmische verhalende trailer. We gaan terug naar de iconische momenten uit de allereerste Halo-campaign. Master Chief, Cortana, Sergeant Johnson en Captain Keyes maak allemaal een opkomst, al dan niet in een nieuw jasje.

In Halo: Campaign Evolved volgen we het originele verhaal uit de klassieker Halo: Combat Evolved. Nadat de mensheid de alien-organisatie The Covenant ternauwernood weet te ontsnappen, komen ze op een eeuwenoude ring-planeet terecht, genaamd Halo. Daar ontdekken ze niet alleen prachtige vista's, maar ook duistere geheimen en radicale superwapens. Als deze technologie in de handen van The Covenant terecht komt, dan is het game over voor de mensheid. Alle vertrouwen is dan ook gevestigd op één supersoldaat: de Master Chief. Als Spartan 117 ga je op diverse missies en dien je als een baken van hoop voor de mensheid.

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Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.