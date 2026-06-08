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Ervaar het memorabele verhaal opnieuw in Halo: Campaign Evolved

Door Bram Noteboom

Moet je nog bijkomen van de XBOX Games Showcase 2026? Daar is geen tijd voor! De nieuwe story-trailer van Halo: Campaign Evolved staat namelijk alweer klaar.

Terwijl we gisteren konden genieten van de nieuwe missies in Halo: Campaign Evolved, pakt Halo Studios nu uit met een filmische verhalende trailer. We gaan terug naar de iconische momenten uit de allereerste Halo-campaign. Master Chief, Cortana, Sergeant Johnson en Captain Keyes maak allemaal een opkomst, al dan niet in een nieuw jasje.

In Halo: Campaign Evolved volgen we het originele verhaal uit de klassieker Halo: Combat Evolved. Nadat de mensheid de alien-organisatie The Covenant ternauwernood weet te ontsnappen, komen ze op een eeuwenoude ring-planeet terecht, genaamd Halo. Daar ontdekken ze niet alleen prachtige vista's, maar ook duistere geheimen en radicale superwapens. Als deze technologie in de handen van The Covenant terecht komt, dan is het game over voor de mensheid. Alle vertrouwen is dan ook gevestigd op één supersoldaat: de Master Chief. Als Spartan 117 ga je op diverse missies en dien je als een baken van hoop voor de mensheid.

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Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Halo Studios
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
3 weken geleden om 19:09

Ik heb hier gewoon hele mixed feelings bij. Halo 1 campagne is een van de vetste game ervaringen die ik ooit heb gehad maar ik heb die game al in meerdere varianten uitgespeeld door de jaren heen en mijn huidige backlog is best veel, dus wil ik dan dit weer opnieuw spelen maar met mooiere beelden en een klein beetje extra content? Ik ben er nog niet uit. Dat had ik vorig jaar ook met Gears of War reloaded. Wel aan begonnen, maar na een paar uurtjes toch afgehaakt en weer wat anders gaan spelen. Niet omdat het slecht is, wel omdat ik het al zo goed ken.

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Avatar DanielofDaan
DanielofDaan
Gameliner
3 weken geleden om 18:06

'Captured on PS5-PRO' is toch wel een beetje gek om te zien.

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