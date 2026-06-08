Ervaar het memorabele verhaal opnieuw in Halo: Campaign Evolved
Moet je nog bijkomen van de XBOX Games Showcase 2026? Daar is geen tijd voor! De nieuwe story-trailer van Halo: Campaign Evolved staat namelijk alweer klaar.
Terwijl we gisteren konden genieten van de nieuwe missies in Halo: Campaign Evolved, pakt Halo Studios nu uit met een filmische verhalende trailer. We gaan terug naar de iconische momenten uit de allereerste Halo-campaign. Master Chief, Cortana, Sergeant Johnson en Captain Keyes maak allemaal een opkomst, al dan niet in een nieuw jasje.
In Halo: Campaign Evolved volgen we het originele verhaal uit de klassieker Halo: Combat Evolved. Nadat de mensheid de alien-organisatie The Covenant ternauwernood weet te ontsnappen, komen ze op een eeuwenoude ring-planeet terecht, genaamd Halo. Daar ontdekken ze niet alleen prachtige vista's, maar ook duistere geheimen en radicale superwapens. Als deze technologie in de handen van The Covenant terecht komt, dan is het game over voor de mensheid. Alle vertrouwen is dan ook gevestigd op één supersoldaat: de Master Chief. Als Spartan 117 ga je op diverse missies en dien je als een baken van hoop voor de mensheid.
Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ik heb hier gewoon hele mixed feelings bij. Halo 1 campagne is een van de vetste game ervaringen die ik ooit heb gehad maar ik heb die game al in meerdere varianten uitgespeeld door de jaren heen en mijn huidige backlog is best veel, dus wil ik dan dit weer opnieuw spelen maar met mooiere beelden en een klein beetje extra content? Ik ben er nog niet uit. Dat had ik vorig jaar ook met Gears of War reloaded. Wel aan begonnen, maar na een paar uurtjes toch afgehaakt en weer wat anders gaan spelen. Niet omdat het slecht is, wel omdat ik het al zo goed ken.
'Captured on PS5-PRO' is toch wel een beetje gek om te zien.