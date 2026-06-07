Master Chief kan natuurlijk niet ontbreken tijdens de XBOX Games Showcase 2026. De nieuwste gameplaytrailer van Halo: Campaign Evolved werd onthuld, inclusief een releasedatum. Halo: Campaign Evolved verschijnt op 28 juli voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Het iconische paradepaardje van XBOX kreeg tijdens de showcase de mogelijkheid zichzelf van de beste kant te laten zien. Halo: Campaign Evolved is de gloednieuwe remake van de eerste game, waarin spelers kunnen genieten van een uitgebreid arsenaal, co-op voor vier spelers, frisse visuals en natuurlijk drie nieuwe missies. Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 werd nog maar eens duidelijk wat er op het spel staat in deze sci-fi first-person shooter. De trailer liegt er niet om: we zien bekende gezichten, zoals Cortana en Sergeant Johnson langskomen en ook de nieuwe content in de vorm van vijanden en voertuigen duiken op.

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De Deluxe Edition van Halo: Campaign Evolved biedt spelers vijf nieuwe skins voor de Master Chief en zes verse patronen voor specifieke wapens. De pre-order bonus daarentegen biedt ook wat leuke goodies, zoals een klassieke weergave van John 117 en zijn trouwe MA5B assault rifle.

Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.