Halo: Campaign Evolved hint duidelijk naar Halo 2 Remake
Terwijl jullie wachten op onze Halo: Campaign Evolved-review, kunnen we jullie alvast lekker maken met een mogelijk vervolg in de vorm van een Halo 2 Remake. Uiteraard bevat dit artikel de nodige spoilers, dus lees verder op eigen risico.
Spelers die toegang hebben tot de Early Access van Halo: Campaign Evolved zijn op een tweetal hints gestuit die suggereren dat een Halo 2 Remake in de maak is. Overigens niet op een heel subtiele wijze, want Sgt. Johnson zegt het vrij letterlijk in een speciale cutscene. Spelers die Halo: Campaign Evolved op Legendary weten uit te spelen, worden namelijk beloond met een typische 'Secret Ending'. Deze cinematic toont hoe de iconische ring explodeert, waarna Johnson in een Pelican stapt, zich naar de camera omdraait en zegt: "See you in the sequel".
Dat is echter niet de enige "hint" naar een Halo 2 Remake. In de laatste cutscene, na het rollen van de credits, zien we namelijk ook hoe 343 Guilty Spark op een gasreus met een aangehaakt station afvliegt. Halo-veteranen hebben dan ook niet meer informatie nodig om te weten dat dit een directe verwijzing is naar het Arbiter-level uit Halo 2.
Ben jij al bezig met Halo: Campaign Evolved? Bram zal onderhand wel toe zijn aan zijn zesde all skulls on-run. Spoedig komt de Halo: Campaign Evolved-review online, maar Bram 'Halo krijgt altijd vijf sterren' Noteboom kennende, kan ik de score al enigszins raden. Halo: Campaign Evolved verschijnt op 28 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Laat maar komen...
Halo 1, 2, 3 en Reach behoren tot de beste shooters ooit gemaakt. Geweldige verhalen, actie en werelden. Of ik ze allemaal weer opnieuw wil spelen weet ik niet maar iedereen die ze nog nooit heeft gespeeld mag ze echt niet laten liggen.
Ik speel graag remakes, zeker van games die ik destijds over heb geslagen. Een mooie manier om via moderne technieken in aanraking te komen met klassiekers.
Orgineel nooit gespeeld. Dit ga ik puur spelen voor het grafische genot.
Zou mooi zijn. Deel 1 en 2 zijn de delen die ik nog nooit gespeeld heb dus dit is dan een mooie manier om het te doen 😃.
Dit einde toevallig vannacht mogen bekijken. Yup, geen twijfel over mogelijk dat Halo 2 Remake de volgende titel in de pijplijn is. Hopelijk krijgen we wel originele games in de tussentijd voorgeschoteld.
Overigens kan ik je al verklappen dat het geen vijf sterren wordt, four-star Rudy. Misschien voel ik mij geïnspireerd door je bijnaam...