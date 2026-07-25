Halo: Campaign Evolved hint duidelijk naar Halo 2 Remake

Terwijl jullie wachten op onze Halo: Campaign Evolved-review, kunnen we jullie alvast lekker maken met een mogelijk vervolg in de vorm van een Halo 2 Remake. Uiteraard bevat dit artikel de nodige spoilers, dus lees verder op eigen risico.

Spelers die toegang hebben tot de Early Access van Halo: Campaign Evolved zijn op een tweetal hints gestuit die suggereren dat een Halo 2 Remake in de maak is. Overigens niet op een heel subtiele wijze, want Sgt. Johnson zegt het vrij letterlijk in een speciale cutscene. Spelers die Halo: Campaign Evolved op Legendary weten uit te spelen, worden namelijk beloond met een typische 'Secret Ending'. Deze cinematic toont hoe de iconische ring explodeert, waarna Johnson in een Pelican stapt, zich naar de camera omdraait en zegt: "See you in the sequel".

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Dat is echter niet de enige "hint" naar een Halo 2 Remake. In de laatste cutscene, na het rollen van de credits, zien we namelijk ook hoe 343 Guilty Spark op een gasreus met een aangehaakt station afvliegt. Halo-veteranen hebben dan ook niet meer informatie nodig om te weten dat dit een directe verwijzing is naar het Arbiter-level uit Halo 2.

Ben jij al bezig met Halo: Campaign Evolved? Bram zal onderhand wel toe zijn aan zijn zesde all skulls on-run. Spoedig komt de Halo: Campaign Evolved-review online, maar Bram 'Halo krijgt altijd vijf sterren' Noteboom kennende, kan ik de score al enigszins raden. Halo: Campaign Evolved verschijnt op 28 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.