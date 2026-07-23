Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Dit zijn de eerste scores voor Halo: Campaign Evolved

Door Bram Noteboom
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

De eerste scores voor Halo: Campaign Evolved zijn binnen. Hoe bevalt de allereerste remake binnen de Halo-franchise? Lees hier de vroege indrukken.

Na even te buurten met onze partners bij Metacritic zijn we meteen een stuk wijzer. Halo: Campaign Evolved scoort bovengemiddeld goed met een algemene Metascore van 86 op de Xbox Series X|S, 84 op de pc en 82 op de PlayStation 5. Over het algemeen worden de verbeteringen en visuele poetsbeurten geprezen, al vragen sommige outlets zich af of er niet meer in het vat zat voor een Halo: Combat Evolved-remake. Het schetst in ieder geval een positief beeld bij de toekomst van de franchise.

Waar is onze review? Zoals jullie weten heeft de XBOX-ontslagronde veel impact gehad; ook op ons. Organisatorisch moesten we weer even schakelen, maar wees gerust: sinds kort is de code aangekomen en onze recensie van Halo: Campaign Evolved komt spoedig te verschijnen. Lees snel in de comments meer details en check ook hoe jij onze content extra vorm kan geven!

Halo Campaign Evolved eerste scores Metacritic

Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Via Early Access is de game echter vanaf nu te spelen. Ga jij vroegtijdig met de game aan de haal of kijk je de Grunt uit de boom?

Bron: Metacritic
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5207 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Ontwikkelaar

Halo Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

28 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Juggy-Gameliner
Juggy-Gameliner
Gameliner
Vastgepind
1 uur geleden

Ik ben begonnen aan de review, gisterenavond de eerste twee missies gespeeld op Legendary en ga straks weer volle bak mee verder. Heb je specifieke vragen over de game? Laat het vooral even weten, dan beantwoord ik ze of in de review of in de comments hieronder. Cheers!

2
Avatar Kluut
Kluut
lvl8 Achievement Hunter
36 minuten geleden

Lees dat er op PS5 nog redelijk wat framerate issues zijn.

0
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Klinkt goed, weet haast zeker dat dit niet tegelijkertijd de eerste en laatste Halo op de PlayStation (5) gaat zijn.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord