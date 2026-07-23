Dit zijn de eerste scores voor Halo: Campaign Evolved
De eerste scores voor Halo: Campaign Evolved zijn binnen. Hoe bevalt de allereerste remake binnen de Halo-franchise? Lees hier de vroege indrukken.
Na even te buurten met onze partners bij Metacritic zijn we meteen een stuk wijzer. Halo: Campaign Evolved scoort bovengemiddeld goed met een algemene Metascore van 86 op de Xbox Series X|S, 84 op de pc en 82 op de PlayStation 5. Over het algemeen worden de verbeteringen en visuele poetsbeurten geprezen, al vragen sommige outlets zich af of er niet meer in het vat zat voor een Halo: Combat Evolved-remake. Het schetst in ieder geval een positief beeld bij de toekomst van de franchise.
Waar is onze review? Zoals jullie weten heeft de XBOX-ontslagronde veel impact gehad; ook op ons. Organisatorisch moesten we weer even schakelen, maar wees gerust: sinds kort is de code aangekomen en onze recensie van Halo: Campaign Evolved komt spoedig te verschijnen. Lees snel in de comments meer details en check ook hoe jij onze content extra vorm kan geven!
Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Via Early Access is de game echter vanaf nu te spelen. Ga jij vroegtijdig met de game aan de haal of kijk je de Grunt uit de boom?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: Halo: Campaign Evolved
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Ik ben begonnen aan de review, gisterenavond de eerste twee missies gespeeld op Legendary en ga straks weer volle bak mee verder. Heb je specifieke vragen over de game? Laat het vooral even weten, dan beantwoord ik ze of in de review of in de comments hieronder. Cheers!
Lees dat er op PS5 nog redelijk wat framerate issues zijn.
Klinkt goed, weet haast zeker dat dit niet tegelijkertijd de eerste en laatste Halo op de PlayStation (5) gaat zijn.