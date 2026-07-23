Dit zijn de eerste scores voor Halo: Campaign Evolved

De eerste scores voor Halo: Campaign Evolved zijn binnen. Hoe bevalt de allereerste remake binnen de Halo-franchise? Lees hier de vroege indrukken.

Na even te buurten met onze partners bij Metacritic zijn we meteen een stuk wijzer. Halo: Campaign Evolved scoort bovengemiddeld goed met een algemene Metascore van 86 op de Xbox Series X|S, 84 op de pc en 82 op de PlayStation 5. Over het algemeen worden de verbeteringen en visuele poetsbeurten geprezen, al vragen sommige outlets zich af of er niet meer in het vat zat voor een Halo: Combat Evolved-remake. Het schetst in ieder geval een positief beeld bij de toekomst van de franchise.

Waar is onze review? Zoals jullie weten heeft de XBOX-ontslagronde veel impact gehad; ook op ons. Organisatorisch moesten we weer even schakelen, maar wees gerust: sinds kort is de code aangekomen en onze recensie van Halo: Campaign Evolved komt spoedig te verschijnen. Lees snel in de comments meer details en check ook hoe jij onze content extra vorm kan geven!

Halo: Campaign Evolved is beschikbaar vanaf 28 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Via Early Access is de game echter vanaf nu te spelen. Ga jij vroegtijdig met de game aan de haal of kijk je de Grunt uit de boom?