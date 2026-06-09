Opvallend: XBOX plaatste Gears of War: E-Day-video met PS5-logo
Gears of War: E-Day maakte impact tijdens de XBOX Games Showcase 2026 als een console-exclusieve titel, maar hoe lang geleden is deze beslissing genomen? Die vraag doet de ronde toen een XBOX-video livekwam met het PS5-logo aan het einde van het beeldmateriaal.
Het is nogal een veelbesproken onderwerp de laatste dagen: de strategie van XBOX als het gaat om console-exclusieve games. Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 liet de Amerikaanse gamemaker weten dat er twee titels gezien kunnen worden als XBOX-exclusieve games: Clockwork Revolution en Gears of War: E-Day. De laatstgenoemde kwam echter recentelijk in opspraak. Tijdens een aflevering van de Offical XBOX Podcast stond de actiegame van The Coalition wederom in de schijnwerpers. De ontwikkelaars kwamen aan bod en zij vertelden over de diverse gameplay- en design-elementen van de prequel.
Maar aan het einde van de video gebeurde er iets curieus. Zoals gebruikelijk sluit het beeldmateriaal af met de key-art, de releasedatum en de beschikbare platformen. En ondanks dat XBOX nu al een paar keer gezegd heeft dat het echt gaat om een exclusieve deal voor de XBOX-achterban, stond het PS5-logo ineens paraat in de video.
Ondertussen is de video offline gehaald en vervangen door de 'juiste' versie. Echter, hierdoor laaien de gesprekken wel op over de exclusiviteitsstrategie. Was dit een last-minute beslissing? Volgens XBOX marketing-lead Aaron Greenberg niet. Hij claimt dat de keuze een tijdje geleden al is gemaakt, maar dat de informatie simpelweg beschikbaar wordt gemaakt binnen een klein intern team; oftewel de video-editor had geen idee. Verder gaan er geruchten rond dat XBOX-CCO Matt Booty origineel ook van plan was Fable en Halo: Campaign Evolved wederom exclusief te maken, maar dat het niet mogelijk was in verband met al bevestigde afspraken en contracten.
Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S.
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Echt weer een last minute beslissing dus. Ongelofelijk van zo’n groot bedrijf.
Haha! Ik moet bij voorbaat al lachen om de discussie die gaat ontstaan hier. Ik weet nu al dat ik van een bepaald persoon een “zie je nou wel” ga zien.
Maar buiten is dit natuurlijk bijzonder knullig.
Soms verbaast het mij echt wat een rare fouten dit soort grote bedrijven maken.
Bewijst ook weer dat GoW in eerste instantie ook voor de PS5 in ontwikkeling was.
Of het is natuurlijk een keiharde troll actie voor een specifieke groep
Ik ben benieuwd wat andere mensen hier van vinden: (het is soort van relevant aan de post)
Moet Xbox ook stoppen met hun games op PC uitbrengen en voor "true exclusives" gaan?
Denk dat het een goede zaak is dat Xbox weer voor exclusives gaat. Ook al had ik graag E-Day op mijn ps5 gespeeld.
Ben ook zeer benieuwd of de Helix geruchten waar zijn en hier een steam variant op komt. Is dit het geval dan word het voor mij een lastige keuze tussen een ps6 of de Helix.