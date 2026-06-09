Opvallend: XBOX plaatste Gears of War: E-Day-video met PS5-logo

Gears of War: E-Day maakte impact tijdens de XBOX Games Showcase 2026 als een console-exclusieve titel, maar hoe lang geleden is deze beslissing genomen? Die vraag doet de ronde toen een XBOX-video livekwam met het PS5-logo aan het einde van het beeldmateriaal.

Het is nogal een veelbesproken onderwerp de laatste dagen: de strategie van XBOX als het gaat om console-exclusieve games. Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 liet de Amerikaanse gamemaker weten dat er twee titels gezien kunnen worden als XBOX-exclusieve games: Clockwork Revolution en Gears of War: E-Day. De laatstgenoemde kwam echter recentelijk in opspraak. Tijdens een aflevering van de Offical XBOX Podcast stond de actiegame van The Coalition wederom in de schijnwerpers. De ontwikkelaars kwamen aan bod en zij vertelden over de diverse gameplay- en design-elementen van de prequel.

Maar aan het einde van de video gebeurde er iets curieus. Zoals gebruikelijk sluit het beeldmateriaal af met de key-art, de releasedatum en de beschikbare platformen. En ondanks dat XBOX nu al een paar keer gezegd heeft dat het echt gaat om een exclusieve deal voor de XBOX-achterban, stond het PS5-logo ineens paraat in de video.

Ondertussen is de video offline gehaald en vervangen door de 'juiste' versie. Echter, hierdoor laaien de gesprekken wel op over de exclusiviteitsstrategie. Was dit een last-minute beslissing? Volgens XBOX marketing-lead Aaron Greenberg niet. Hij claimt dat de keuze een tijdje geleden al is gemaakt, maar dat de informatie simpelweg beschikbaar wordt gemaakt binnen een klein intern team; oftewel de video-editor had geen idee. Verder gaan er geruchten rond dat XBOX-CCO Matt Booty origineel ook van plan was Fable en Halo: Campaign Evolved wederom exclusief te maken, maar dat het niet mogelijk was in verband met al bevestigde afspraken en contracten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S.