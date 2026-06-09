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Opvallend: XBOX plaatste Gears of War: E-Day-video met PS5-logo

Door Bram Noteboom

Gears of War: E-Day maakte impact tijdens de XBOX Games Showcase 2026 als een console-exclusieve titel, maar hoe lang geleden is deze beslissing genomen? Die vraag doet de ronde toen een XBOX-video livekwam met het PS5-logo aan het einde van het beeldmateriaal.

Het is nogal een veelbesproken onderwerp de laatste dagen: de strategie van XBOX als het gaat om console-exclusieve games. Tijdens de XBOX Games Showcase 2026 liet de Amerikaanse gamemaker weten dat er twee titels gezien kunnen worden als XBOX-exclusieve games: Clockwork Revolution en Gears of War: E-Day. De laatstgenoemde kwam echter recentelijk in opspraak. Tijdens een aflevering van de Offical XBOX Podcast stond de actiegame van The Coalition wederom in de schijnwerpers. De ontwikkelaars kwamen aan bod en zij vertelden over de diverse gameplay- en design-elementen van de prequel.

Maar aan het einde van de video gebeurde er iets curieus. Zoals gebruikelijk sluit het beeldmateriaal af met de key-art, de releasedatum en de beschikbare platformen. En ondanks dat XBOX nu al een paar keer gezegd heeft dat het echt gaat om een exclusieve deal voor de XBOX-achterban, stond het PS5-logo ineens paraat in de video.

XBOX Podcast Gears of War EDay ps5

Ondertussen is de video offline gehaald en vervangen door de 'juiste' versie. Echter, hierdoor laaien de gesprekken wel op over de exclusiviteitsstrategie. Was dit een last-minute beslissing? Volgens XBOX marketing-lead Aaron Greenberg niet. Hij claimt dat de keuze een tijdje geleden al is gemaakt, maar dat de informatie simpelweg beschikbaar wordt gemaakt binnen een klein intern team; oftewel de video-editor had geen idee. Verder gaan er geruchten rond dat XBOX-CCO Matt Booty origineel ook van plan was Fable en Halo: Campaign Evolved wederom exclusief te maken, maar dat het niet mogelijk was in verband met al bevestigde afspraken en contracten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Gears of War: E-Day is beschikbaar vanaf 6 oktober 2026 voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: Official XBOX Podcast
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
3 weken geleden om 18:22

Echt weer een last minute beslissing dus. Ongelofelijk van zo’n groot bedrijf.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
3 weken geleden om 13:47

Haha! Ik moet bij voorbaat al lachen om de discussie die gaat ontstaan hier. Ik weet nu al dat ik van een bepaald persoon een “zie je nou wel” ga zien.

Maar buiten is dit natuurlijk bijzonder knullig.
Soms verbaast het mij echt wat een rare fouten dit soort grote bedrijven maken.
Bewijst ook weer dat GoW in eerste instantie ook voor de PS5 in ontwikkeling was.

Of het is natuurlijk een keiharde troll actie voor een specifieke groep

0
Avatar dinohunter
dinohunter
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 11:46

Ik ben benieuwd wat andere mensen hier van vinden: (het is soort van relevant aan de post)

Moet Xbox ook stoppen met hun games op PC uitbrengen en voor "true exclusives" gaan?

0
Avatar Gertzilla
Gertzilla
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 11:40

Denk dat het een goede zaak is dat Xbox weer voor exclusives gaat. Ook al had ik graag E-Day op mijn ps5 gespeeld.
Ben ook zeer benieuwd of de Helix geruchten waar zijn en hier een steam variant op komt. Is dit het geval dan word het voor mij een lastige keuze tussen een ps6 of de Helix.

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